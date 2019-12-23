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美股收高外資放假 法人估台股量縮震盪

最新更新：2019/12/23 08:15

（中央社記者潘羿菁台北23日電）受惠於美中貿易戰擬進入暫時休兵階段，加上美國最新公布總經數據符合預期推升美股收高表現，預料有望替台股蓄積上漲能量，不過法人也提醒，本週外資迎來耶誕假期，短暫可能陷入量縮震盪。

科技股為主的那斯達克指數20日開高走揚，盤中指數創高來到8931.91，最後收在8924.957點，上漲37.739點，或0.42%，逐步往9000點大關逼近；道瓊工業指數終場上漲78.13點，或0.28%，收在28455.09點，再創新高。

台股20日盤中電子反彈，金融翻紅，大盤數度重返12000點之上，不過尾盤台積電、鴻海腳軟，金融翻黑，台股終場失守12000點大關，指數收在11959.08點，下跌59.82點，跌幅0.5%，成交值來到新台幣1687.19億元。

法人認為，美中貿易戰有望簽署第一階段協議，整體市場氛圍偏好，儘管上週五權值股的台積電與鴻海收黑，但是費城半導體指數持續墊高，有望讓科技類股蓄積反攻能量，唯一要留意在於外資本週進入耶誕假期，量縮動能減的風險存在。（編輯：黃國倫）1081223

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