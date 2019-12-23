藍質疑經濟衰退 經部：不必片面解讀自我否定

（中央社記者廖禹揚台北23日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑景氣越來越冷，政府卻報喜不報憂，經濟部回應，實質薪資已連續2年成長，經濟已連續14季正成長，不必片面解讀數據自我否定。

經濟部今天發布新聞稿表示，台灣經濟自2016年第一季之後，已連續14季正成長，不該否定國人共同拚經濟、回台投資的成果。

經濟部說明，實質經常性薪資在2008因金融海嘯，跌落近年最低點3萬8337元，到2016年僅成長2.3%，到3萬9213年，但截至今年10月的4萬764元，已成長4%，擺脫過去原地踏步的泥沼。

國民平均所得則從1980年代起就落後新加坡及香港，經濟部表示，這並非短期造成的問題，但若考量各國生活成本，根據國際貨幣基金會（IMF）公布數據，經購買力平減後的人均GDP，台灣為5.5萬美元，排名全球第17，雖然次於新加坡（10.3萬美元）、香港（6.5萬美元），但優於日本（4.6萬美元）及韓國（4.5萬美元）。

針對國民黨團指台灣對新南向出口金額減少，經濟部澄清，台灣對新南向市場貿易總額，從2016年的960.2億美元，成長至2018年1166.9億美元，成長幅度達21.52%，出口金額則從2016年594.5億美元，成長至2018年680.8億美元，成長14.52%。

至於今年至10月為止解散公司家數達3萬2391家，經濟部重申，扣除1萬3225家殭屍公司，公司解散數與往年相較並無異常，且解散殭屍公司是為配合洗錢防制的措施，也並不會造成失業問題；經濟部指出，2018年因工作場所歇業或業務緊縮造成的失業人數，也是近18年來最低的10.3萬人。

經濟部強調，今天記者會所提問題，經濟部都已多次澄清，3年多來結構調整的成效有目共睹，經濟部會掌握全球供應鏈重組及這波台商及外商大幅來台投資契機，與產業攜手打拚，帶動台灣產業再次升級轉型，共創經濟榮景。（編輯：鄭雪文）1081223