威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功

（中央社記者張建中台北24日電）威盛子公司威鋒20日登錄興櫃交易，市場關注威鋒未來能否繼威盛與宏達電之後再登股王。威盛暨威鋒董事長陳文琦今天表示，更關心的是把基本功做紮實。

威盛今天中午舉辦耶誕慶祝活動，陳文琦與宏達電董事長王雪紅一同出席，與威盛員工們同歡。

陳文琦與王雪紅帶領的威盛與宏達電曾陸續登上台股股王寶座，威鋒20日登錄興櫃交易，股價連日大漲，23日一度突破新台幣200元關卡，達202.89元，以認購價60元計，漲幅高達238%，備受市場關注。

陳文琦表示，相較於威鋒股價表現及是否能當上股王，他更關心的是把該做的事情做好，產業變化很快，團隊要在各方面做好充分準備，往前發展，要把基本功做紮實。

陳文琦說，幾年前就預期Type C可望成為市場主流，未來使用會越來越多、越來越廣，威鋒在Type C會有相當全面準備，他並有信心威鋒未來在USB 4規格還是會扮演領先者角色，營收也會逐步成長。

至於威盛，陳文琦表示，威盛在人工智慧與自動化已做了相當長的準備，在自動駕駛方面，在全世界都有合作夥伴或客戶。

陳文琦說，看到人工智慧有很多機會，只是大量起來的時間點仍待觀察。

宏達電日前證實裁員，並強調目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好發展。

王雪紅在談到宏達電人才方面，她表示，宏達電一直在徵求世界上最好的人才，同時也很節約的來檢視這些人才是不是需要。科技一直在變化，最重要的就是人才。

王雪紅說，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、5G、人工智慧與區塊鏈是整合技術，尤其5G到來，人工智慧越來越成熟，往後會是個嶄新的平台，會突飛猛進。

只是這是長期投資，王雪紅表示，計畫非常大，宏達電會大力投資，大力進行，只是業績貢獻需要些時間。（編輯：黃國倫）1081224