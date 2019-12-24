房仲全聯會展望明年 房市動能向上湧出

（中央社記者潘羿菁台北24日電）受惠於今年房市動能復甦，房仲全聯會估計全年度買賣交易移轉棟數有望突破30萬棟。理事長林正雄認為，2020年整體房市有望向上湧出，因此選出「湧」作為明年代表字，並提出三大建言。

林正雄指出，今年主要影響房市訊息為台商資金回流，讓工業與商辦產品供不應求，價格節節升高，預料這股熱潮在美中貿易戰停戰之前，需求都會有增無減。

此外，可以觀察到建商積極推案讓今年建照量衝至30年同期新高，供給端市場信心增強，預料2房以外的壓抑買氣逐漸浮現，讓建商規劃主流商品從過去的2房與小3房，逐步推向首次換屋族的正3房產品。

展望2020年，林正雄指出，台商資金回流、民間投資大爆發及轉單效應持續發酵，再加上主計處上修今年GDP至2.46%，並預測2020年經濟成長率為2.72%。在大環境支撐下，預料明年不動產市場將持續向上湧出，展望2020年度選定以「湧」作為代表字。

林正雄也提出三點建言，他呼籲房地合一實價課稅退場。他認為，房地合一稅制實施至今，已經達到抑制價量的目標任務，房地合一稅規定2年內移轉稅率35至45%，超高稅率是目前房市交易未能完全回歸正常化的主要癥結。

全聯會估計，全台目前仍有近6成、相當29.3萬棟潛在剛性需求尚未出籠，盼望政府可以取消重稅讓房市正常化。

此外，林正雄建議將不動產買賣交易資訊申報登錄義務回歸租賃雙方，健全不動產交易市場。他指出，今年7月通過修正「平均地權條例」，將不動產買賣交易資訊申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人；不過本次立法院修法僅將不動產經紀業及地政士「買賣登錄義務」責任及處罰刪除，卻留委託不動產經紀業租賃案件仍需負登錄義務，此將持續影響租賃產業經營。

第三項建言是青年購屋貸款優惠專案再加碼「三高一低」，朝高成數、高期數、高寬限及低利率規劃，由政府補貼金融機構提供高達9成的低利貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年並補助購屋貸款利率低於1%，幫助年輕人輕鬆購屋。（編輯：張良知）1081224