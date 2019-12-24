4大超商搶發跨年財 拆門備貨動員人力迎戰

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）距離跨年倒數只剩一週，四大超商紛紛增加備貨量和人力，積極搶攻跨年財。業者表示，在跨年活動加持下，預估北市信義商圈周邊門市來客數將較平日成長5成以上。

台北101跨年煙火秀是每年倒數迎新盛事，信義區每逢跨年聚集龐大人潮，四大超商祭出加強備貨、出動數倍人力以及拆除門市玻璃門等措施迎戰。

統一超商說，因應跨年商機，調整門市動線及商品陳列，例如使用紅龍分流排隊人潮，零食、飲料整箱落地陳列，以縮短門市結帳與節省補貨時間。

統一超商針對信義區商圈近30家門市，休閒零食、杯裝咖啡、飲料、啤酒等，較平日增加5倍的備貨量，人力也平均增加3倍以上，預估周邊門市來客數將較平日成長5成以上。

全家便利商店表示，信義區周邊門市備貨量、人力均增加10倍，也將首度販售烤香腸，此外，為因應民眾熱食需求增加，也增設關東煮、烤番薯、咖啡、熱狗等食品機台，並擴增多個啤酒櫃位，讓趕去跨年的民眾不用擔心餓肚子。

除了實體門市，全家商品預售平台推出多樣優惠，包括咖啡買2送2，限定零食、飲料買2送1，提供消費者多元選擇，藉由虛實商店搶攻民眾荷包。

萊爾富也加強5倍到10倍的人力及備貨量，為了因應瞬間湧入的跨年人潮，將在31日拆除信義商圈門市的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門等，也增加收銀機，以縮短結帳時間與加快補貨速度，讓民眾更順暢進出門市。

OKmart表示，信義商圈門市加碼備貨5倍，並將行動餐車開到門市，現場販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔，預估整體業績可成長5倍。

另外，根據各家超商業者觀察，現煮咖啡、茶葉蛋、關東煮是跨年夜熱銷商品，業績甚至可較平日跳增數倍。（編輯：楊玫寧）1081224