首個台商支持印度智慧教室方案 贈給哈雅納省

（中央社記者康世人新德里24日專電）在經濟部工業局系統整合輸出計畫下，由資策會撮合，並由華碩文教基金會等台灣軟硬體廠商在印度捐助的首個智慧教室，今天舉行捐贈儀式，由哈雅納省卡納爾縣官員接受。

經濟部工業局長呂正華下午在新德里出席捐贈儀式，他在致詞時指出，印度總理莫迪2015年宣布智慧城市計畫，要在2020年打造100座對環境友善的永續智慧城市，耗資150億美元。

他說，根據安侯建業（KPMG）印度分公司的研究，印度目前有64個城市展現對智慧教育的極大需求，市場潛力龐大；而台灣已發展智慧教育多年，擁有許多成熟的解決方案，為此工業局透過協助台商拓展海外市場的系統整合輸出計畫，協助台商提供解決方案設立首個台灣在印度支持的智慧教室，並在今天舉行捐贈儀式。

呂正華希望這個設在哈雅納省（Haryana）卡納爾縣（Kanarl）政府高中的首個台灣在印度支持的智慧教室，也是哈雅納省首個智慧教室，能成為一個台印智慧教育合作的示範，並在未來讓更多印度智慧城市享有台灣成熟的智慧城市與智慧教育解決方案。

透過資策會與KPMG印度分公司的撮合，由華碩文教基金會捐贈總價約70萬盧比（新台幣29.6萬元）的21台筆記型電腦、明基電通捐贈價值約新台幣10萬元的互動平板及智慧投影機、網奕資訊科技集團捐贈價值約新台幣15萬元的智慧線上教學系統，及訊連科技捐贈價值2100 美元（約新台幣6萬3273元）的影片剪輯軟體，整合成智慧教室解決方案，贈給卡納爾縣政府高中設立哈省首間智慧教室，由卡納爾縣教育官員喬德哈里（R.K. Chaudhary）代表接受。

喬德哈里與哈雅納省政府高中校長薩妲娜（Anju Sardana）都感謝在台灣企業支持下，於卡納爾縣設立哈雅納省首個智慧教室，並希望藉此作為典範，能設立更多智慧教室，卡納爾縣已編列3600萬盧比（新台幣1522.5萬元）導入智慧教育，歡迎台灣企業提供解決方案以支持智慧教育的發展。

出席儀式的駐印度代表處副代表陳志浩表示，台灣過去在新南向政策下持續對印度的教育和智慧城市做出貢獻；台灣在數位經濟和智慧城市已有成熟發展，期許台灣企業支持的這間智慧教室能夠成功，並在未來有更多智慧教室在印度出現，且讓台商分享成熟的技術與解決方案給印度。

負責撮合的資策會指出，這次由台灣企業支持設立的智慧教室，將成為一個示範點，展示台灣的智慧教育解決方案，爭取在印度的曝光度，有利台商未來繼續爭取當地後續智慧教育商機。

華碩印度分公司電腦與電競發展總經理蘇冠豪表示，華碩耕耘印度市場已超過20年，也不遺餘力對印度社會做出貢獻，這次很高興能參與支持智慧教室的計畫，預料未來也將繼續參與、支持印度智慧教育的發展。（編輯：高照芬）1081224