美中貿易戰趨緩 台經院製造業測驗點止跌回升

（中央社記者吳柏緯台北25日電）台經院今天發布11月景氣動向調查，美中貿易紛爭逐漸緩和、市場信心恢復，製造業產業測驗點結束連2月下跌，轉為上揚。服務業與營建業則因市場看法偏保守，測驗點呈下降。

根據台經院的調查顯示，11月的營業氣候測驗點呈現2降1升的態勢，其中上升的製造業營業氣候測驗點為93.42點，較10月修正後數值增加1.29點，至於服務業與營建業的營業氣候測驗點分別為87.52點、101.55點，與10月相比雙雙走跌。

台經院院長張建一指出，隨著美中達成貿易戰的第一階段協議，新增關稅暫緩執行而且部分已徵關稅調降，不但有助於提升全球經貿表現，而且國內的市場信心也增加。

進一步分析3項產業測驗點，張建一說明，由於半導體先進製程持續更新，連帶使得傳統產業與電子零組件業對於未來半年的景氣看法轉正，因此使得製造業的營業氣候測驗點上揚；服務業方面，則因產業對於未來半年景氣看法仍偏向保守，因而持續第4個月下滑，但是跌幅已經縮小。

至於在10月呈現上升的營造業產業測驗點，在11月下降0.95點，台經院研究員劉佩真指出，受到短期內公共建設招標作業延遲，因此對於新建工程的挹注有限，加上房地產買賣雙方對於價格認知存有落差，以至於11月房市交易量無法延續10月的氣勢，因此營建業測驗點呈現下跌態勢。（編輯：趙蔚蘭）1081225