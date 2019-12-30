全家插旗國道商場 進駐東部蘇澳服務區

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）繼搶下台鐵超商據點後，全家又取得蘇澳服務區經營權。全家表示，蘇花改全線通車在即，看好觀光效應，預估蘇澳服務區每年將服務百萬名旅客，也將帶動全家國道商場業績再成長3成。

蘇花公路改善計畫（蘇花改）明年1月6日全線通車，將縮短往返宜蘭與花蓮行車時間。全家今天透過新聞稿指出，看準蘇花改商機，全家進駐國道蘇澳服務區，也是東台灣唯一服務區。

服務區全區占地500坪，提供250個座位，引進12個櫃位，包含宜花東特色名產專櫃，設有頭等艙等級的駕駛人休息室，內部斥資6000萬元。

全家董事長葉榮廷表示，國道蘇澳服務區是全家經營的第3個國道服務區，也是繼今年取得台鐵32個據點經營權後，再次積極搶攻鐵道國道經濟。國道蘇澳服務區正式啟用後，預計每年可服務百萬名旅客，也將帶動全家國道商場業績再成長3成，同時也為當地創造近百個就業機會。

全家超商目前經營24個不同類型商場，橫跨校園、國道服務區、捷運、廠辦、商辦、醫療院所等。其中，全家在今年5月從統一超商手中搶下25個台鐵站、32個據點。全家預估，今年整體商場年營業額可達20億元，服務人次破2500萬。

全家近年積極布局交通型據點，進駐北捷中山站商場、台鐵新烏日商場、三義車亭休息站、國道新營服務區、國道石碇服務區等，又再度攻下第三個國道服務區的商場經營權，開拓台灣唯一東部國道服務區。（編輯：林孟汝）1081230