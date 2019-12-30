中興電重電產能塞爆 明年業績獲利可望倍增

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中興電工重電項目到後年產能持續塞爆，電力事業群未來3年獲利穩定，公司在印度和南非設立據點布局氫能源事業，預期明年業績獲利可望倍增。

中興電工今天下午參加凱基證券舉辦法人說明會。展望未來營運，董事長江義福表示，GIS重電領域技術持續自主，透過自有品牌前進國際市場，開拓日本、中國大陸、中東等市場，並將技術授權移轉給印度。

在燃料電池部分，江義福表示，自行開發各項關鍵次系統，以品牌進軍國際市場，未來要成為全球性的氫能公司。此外中興電在印度和南非設立據點，布局全球化氫能源事業。

在微電網系統部分，中興電完成開發5-100KW的獨立和併網混合型智慧型逆變器、電能量管理系統、微電網調控系統搭配儲能系統，可為2025年非核家園提供解決方案。

江義福指出，公司也完成開發線馬驅動為主的高速高精度天車式五軸龍門加工中心機和製程加值系統，並以品牌推向市場，應用在航太、汽車、模具等精密加工。

展望明年營運表現，江義福預期，明年業績和盈餘可望大幅成長一倍，目前GIS重電項目本業產能持續塞爆，預期明年到後年也持續塞爆。他指出，電力事業群是主要獲利部門，未來3年獲利穩定。公司要在傳產氛圍注入綠能新氣象。

法人預估，中興電明年營收目標可望來到新台幣198億元，明年GIS重電項目業績可望超過40.5億元，後年可超過70億元，未來現金殖利率可維持在5%到6%區間。

在中國大陸布局，江義福表示，深化與美國應用材料的合作，跨入顯示器、半導體、航太、汽車零件等高階設備精密加工。中興電也在上海持續擴產。

法人指出，中興電在中國大陸積極與Hitachi和富士電機等日系客戶持續合作。

中興電自結11月合併營收新台幣10.94億元，較去年同期10.59億元增加3.27%，累計今年前11月自結合併營收108.14億元，較去年同期110.6億元微減2.22%。累計今年前3季稅後淨利5.01億元，較去年同期4.36億元成長14.9%，前3季每股稅後純益1.22元，優於去年同期EPS 1.06元。

中興電工主要從事電力設備、電力工程統包、能源管理等業務，目前資本額約42億元，可分為電力工程、製造、微電網三大業務平台，分為電力、CNC、系統整合、新能源、嘟嘟房、大陸等六大事業群。

中興電12月20日申報生效第一次無擔保轉換公司債，預計明年1月16日發行，發行期間5年，發行總額15億元，發行日後滿3個月得隨時轉知集保公司轉換為普通股。（編輯：鄭雪文）1081230