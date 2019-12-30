預警機制有成 108年公建達成率有望創新高

（中央社記者潘姿羽台北30日電）國發會自107年起推動「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，有效使公共建設計畫加速落實執行，不只107年整體公共建設計畫預算達成率創下近7年最佳表現，108年度更有望再創新高。

國家發展委員會今天發布新聞稿指出，為了使政府資源充分有效運用，進而帶動經濟發展，國發會以公共建設全生命週期概念，訂定「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，經行政院核定、自107年起實施；而在預警機制與行政院工程會公共建設督導會報相互搭配下，107年整體公共建設計畫預算達成率高達93.71%，寫下近7年最佳表現。

國發會表示，為了進一步提升公共建設計畫達成率，108年國發會除了持續推動預警機制，更將預警計畫由46項擴增至60項，以加強管理，同時協助部會解決問題。

截至今年11月底，整體公共建設計畫經費達成率為74.21%，與107年度同期相同；60項預警計畫方面，預算達成率為73.45%，與107年度同期的67.7%相比，增加5.75個百分點。國發會認為，在此進度下，108年度達成率可望再創新高。

國發會也宣布好消息，109年農曆年前，有多項計畫將陸續完成，包括台9線蘇花公路山區路段改善計畫、農業生物科技園區擴充計畫、全國水環境改善計畫－雲林縣莿桐礫間淨化工程計畫等，有助於便捷城鄉交通、促進產業發展、帶動地方繁榮，以及改善生活環境。

展望109年，國發會指出，依中央政府總預算案資料顯示，公共建設經費將較108年增加約新台幣800億元；面對公共建設經費持續增加，國發會已分析過去造成公共建設計畫落後的主要原因，將藉由審慎規劃、強化風險預警及充分行政溝通協調等作為來預防，另一方面，也會透過實地機動性查證、結合工程會每月召開的公共建設督導會報等，積極協助主辦機關排除困難，加速計畫執行。

至於因民間營建需求暢旺可能導致勞動力不足，砂石、鋼材等料源緊俏，國發會也說，將與工程會密切注意，並請各相關部會及早規劃、妥擬對策，以維持市場穩定，確保計畫順利推動。

國發會最後表示，為了讓計畫管理更為精準有效，國發會將針對近15年所累積超過4000項的公共建設計畫管理相關資料，以及各計畫主辦機關與工程會等資料，進行垂直及水平整合，建立政府計畫資料庫，導入大數據診斷分析，希望能有效掌握及預判執行狀態、落實執行效益分析，實現計畫全生命週期管理並提供未來決策建議，才能讓國家有限資源發揮最大效益。（編輯：林興盟）1081230