美中貿易戰攪局 空缺率2.70%下探4年低點

（中央社記者潘姿羽台北30日電）主計總處今天發布2019年8月底工業及服務業空缺率為2.70%，為近4年同期低點，主計總處官員指出，美中貿易戰攪局對不少產業帶來影響，進而影響該產業的用人需求，工具機業便是顯著的例子。

主計總處調查所指的「空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺，空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況；不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺。空缺率算法是：空缺人數 ／（空缺人數＋受僱員工人數）*100。

主計總處說明，當景氣好時，用人需求增加，空缺數往往跟著上揚；以製造業為例，景氣增溫、訂單數增加，若現有人手無法應付，就得開出職缺，此時空缺數便隨之上揚。

今年8月工業及服務業空缺數為22.1萬個，較去年同月增加近800個，空缺率為2.70%，較去年同月下降0.01個百分點，也是2016年以來同期最低水準。

不過主計總處官員基於3大原因，認為不宜因空缺率來到4年低點，便解讀為景氣變差；第一，空缺率僅較去年同期微降，而且空缺數增加，第二，觀察同期經濟成長率表現，今年下半年經濟成長率逐步走揚，顯見景氣穩健，第三，今年空缺率受到美中貿易戰、產業轉型等多重因素影響，並非單純是景氣原因。

據主計總處統計，製造業空缺數為7.9萬個，較去年同月減少1100個，其中機械設備製造業減少1600個，電子零組件製造業減少1100個，電腦、電子產品及光學製品製造業則增加2500個。

美中貿易戰對製造業各業別造成不同影響，堪稱幾家歡樂幾家愁，主計總處官員解釋，機械設備製造業涵蓋工具機產業，是受到美中貿易戰衝擊相當顯著的例子，用人需求因此減少較多，電腦、電子產品及光學製品則受惠於美中貿易戰帶來的轉單效應，需求反而增加。

另一方面，主計總處官員指出，美中貿易戰意外促成台商回流，對營建業來說，也是個不錯題材，8月底營建工程業空缺數1.3萬個，年增數達2000個，不動產業因景氣較佳，空缺5800個，也年增800個。

而金融及保險業因部分公司擴大招募員工，空缺數8400個，年增700個；主計總處官員解釋，金融保險業正積極發展數位金融，需要資訊、技術相關人力，因此會產生用人需求。（編輯：鄭雪文）1081230