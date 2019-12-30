太陽能光電國有地標租 國產署：2020年再釋7案

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）因應業者詢問熱烈，財政部國產署表示，將於2020年上半年分兩批，標租7宗國有地，提供民間設置太陽能光電發電設備，面積合計逾11公頃，分別位於嘉義、台中等地，加大力道助攻太陽能光電政策。

配合行政院政策目標，預計在2020年將整體太陽光電裝置量提升至6.5GW（十億瓦），國產署盤點可用國有地，並以多元方式釋出，其中一環為主動提供適當標租標的，供民間業者設置太陽能光電發電設備。

國產署主秘王彩葉指出，國產署2019年首度釋出國有地供太陽光電業者標租，共釋出4宗標地，全部順利標脫，面積合計高達6.7公頃，預計發電量約9.1MW（百萬瓦），分別位於台中后里、台南善化、高雄美濃及嘉義布袋；且每次標租都吸引多家廠商投標，最終得標底價也由一路升高，最高一宗來到「未來售電收入的15.22%」。

王彩葉說，由於業者詢問依舊熱烈，目前已初步盤點7宗國有地，預計在2020年2月及4月分兩批釋出標租，標租底價一樣訂為「未來售電收入的3%」。

王彩葉表示，其中有2宗標地位於嘉義大林鎮大埔美段，面積分別為3.5公頃及2公頃，此外，台中市大安區、新竹縣湖口鄉竹九段、苗栗縣竹南鎮新崎頂段、雲林縣古坑鄉水碓東段、高雄市鳳山區建軍段，也各有1宗標地，面積約0.2公頃至1.4公頃不等。

王彩葉說，如果2020年上半年標租情形熱烈，下半年將再盤整國有地釋出標租。同時，除標租外，也積極以委託改良利用、申請開發及委託經營方式，釋出國有地供業者設置太陽能光電設備，合計已有18件成功案件，面積高達629.67公頃．預計發電量約431MW（百萬瓦）。（編輯：楊凱翔）1081230