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明年獲利看倍增 中興電股價創11年多高點

最新更新：2019/12/31 09:34

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）中興電工明年業績獲利看倍增，今天開盤最高來到25元，大漲9.17%，逼近漲停25.15元，是2008年6月中旬以來高點。

展望明年營運表現，中興電預期明年業績和盈餘可望大幅成長一倍，目前GIS重電項目本業產能持續塞爆，預期明年到後年也持續塞爆。

電力事業群是中興電主要獲利部門，公司預期未來3年獲利穩定。

法人預估，中興電明年營收目標可望來到新台幣198億元，明年GIS重電項目業績可望超過40.5億元，後年可超過70億元，未來現金殖利率可維持在5%到6%區間。

在中國大陸布局，中興電深化與美國應用材料的合作，跨入顯示器、半導體、航太、汽車零件等高階設備精密加工。中興電也在上海持續擴產。

法人指出，中興電在中國大陸積極與Hitachi和富士電機等日系客戶持續合作。

中興電主要從事電力設備、電力工程統包、能源管理等業務，目前資本額約42億元，可分為電力工程、製造、微電網三大業務平台，分為電力、CNC、系統整合、新能源、嘟嘟房、大陸等六大事業群。

中興電12月20日申報生效第一次無擔保轉換公司債，預計明年1月16日發行，發行期間5年，發行總額15億元，發行日後滿3個月得隨時轉知集保公司轉換為普通股。（編輯：趙蔚蘭）1081231

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