房市有望紅盤封關 展望明年業者憂成長力道鈍化

（中央社記者潘羿菁台北31日電）房市交易倒數，房仲業整理第4季交易；永慶房屋公布12月全台成交量月增4%，看房意願雖在，但買賣雙方價格差距大，展望未來，永慶認為薪資漲勢有限，讓民眾房市追價意願低是隱憂。

根據永慶房產集團研展中心統計，全台12月份交易量較11月增加4%，至於各都會區房市交易量，北市增加11%，新北成長7%，桃園小增6%，新竹縣市增加1%、台中成長4%，台南成長13%、高雄則是持平。

若與去年同期相比，全台交易量增加19%，雙北、桃園、新竹縣市、台中與台南都有兩位數成長，顯示今年房市表現優於去年，房市交易增溫，今年有望紅盤封關。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑認為，儘管看房民眾仍多，但是考量到今年以來房價上漲已達一定水位，買賣雙方在價格自然有所差距，雖然今年房市持續復甦，全年房市交易量挑戰30萬棟，已連續四年成長，但是成長力道已出現收斂、鈍化，房市交易量能持續回溫，但還稱不上熱絡，加上自住市場預期仍是房市主力，在薪資未明顯成長的狀況下，購屋民眾購屋負擔仍重，有限的購屋預算讓民眾追價意願不高。

不過永慶樂觀期待，目前在台商回流、轉單等利多新聞發酵下，民眾購屋信心確實有回升，若買賣雙方價格認知差距能拉近，市場買氣可望延續至農曆年前。

另外，台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察今年12月七都價量變化，其中在台中、新北、台南、台北量增較11月都超過1成，但價格盤整跌2.7%，唯獨桃園在價量表現均月成長；和去年同期相較，以台中價增最多15.2%，價格也是台中回溫最多，達11.5%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底購屋旺季，買家以趕年前結婚的首購型買家為主，交易熱區多在房價親民區，包括新北汐止、台中北屯等區域，而屋主為趕這波買氣，並趕在年底前了卻一樁心事，普遍出現讓價換成交的狀況，今年全台買賣移轉棟數可望逼近30萬。（編輯：黃國倫）1081231