中古車汰舊換新優惠持續中 累計208輛受惠

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）適逢農曆年前新車銷售旺季，國稅局提醒，民眾若有舊換新需求，可來申請「中古車汰舊換新減徵優惠」，並彙整幾大常見問題為民眾釋疑；累計從優惠上路至去年11月，汽、機車各有55萬輛及153萬輛受惠。

中古車汰舊換新減徵貨物稅優惠自2016年1月8日生效，為期5年，至2021年1月7日截止，凡出口或報廢6年以上舊汽車或4年以上舊機車，並於出口或報廢日前、後6個月內購買新車並領牌照，購車時即可分別享新台幣5萬元及4000元的貨物稅減徵優惠。

中區國稅局表示，統計從優惠上路起至2019年11月底，3年多來累計已有208.7萬輛來申請，退稅金額高達336.2億元，其中有55.2萬輛為汽車申請案件，退稅金額274.8億元，機車部分有153.5萬輛申請，退稅金額61.4億元。

中區國稅局指出，目前仍在減徵優惠期間，適逢農曆年前換車潮，民眾若有需求，歡迎提出申請；國稅局也一一對民眾常見問題提出解答，第1，是舊車須符合怎樣資格才能申請，按規定，登記持有滿1年以上且出廠6年以上的小客車、小貨車及小客貨兩用車，以及登記持有滿1年以上、出廠4年以上且150c.c.以下機車都可申請。

第2，舊車若有向公路監理機關辦理停駛或繳銷，按規定持有期間仍會併入計算，不會中斷。第3，民眾應在報廢日或新領牌照登記日的6個月內提出申請，由車商向國稅局或海關提出申請，收到退稅後再轉付給新車主。

第4，報廢或出口公司名下舊車，新車登記在負責人個人名下，按規定將不符資格，舊車及新車登記應為同一人、配偶或二等親內親屬。第5，新、舊車主不需在同一戶籍也能申請。第6，舊換新若是購買全電動機車，因電動機車貨物稅已免徵，不能再適用優惠。

第7，舊換新若是購買油電混合車，也可適用減徵優惠，若是購買全電動汽車，則可就完稅價格超過140萬元部分，可申請減徵優惠。第8，即使沒有保留舊車行照，還是能申請減徵優惠，只要在辦理車籍註銷時，請監理機關於舊車各項異動登記書上加蓋持有期間即可。（編輯：張均懋）1090106