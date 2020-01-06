華為訂單進補 連展投控今年營運看增2成

（中央社記者韓婷婷台北6日電）連展投控受惠旗下連接器事業獲得大陸品牌手機廠華為等大單挹注下，法人估今年整體合併營收有望成長2成以上，年營收挑戰百億元，獲利則有機會虧轉盈。

連展副總經理陳志斌表示，中國大陸致力供應鏈去美化，連展間接受惠，推動去年營運表現已見到改善，今年集團的成長動能主要來自連接器事業，大陸手機品牌包括華為、小米、VIVO等訂單持續成長，隨著5G手機帶動的需求，看好今年營運表現。

陳志斌指出，連展已打入華為5G手機高階機型連接器供應商，並將成為主力供應商，因應客戶需求，去年資本支出超過新台幣7億元，將產能拉升2成以上，預計今年資本支出將再增加4億元，主要用於機器設備購置。

法人預估連展今年旗下來自連接器事業的營收貢獻將超過新台幣50億元，連展投控合併營收成長將超過2成，集團營收挑戰百億大關。

陳志斌表示，旗下2家子公司，光通訊產品的連訊科技及無線傳輸元件的連騰科技，去年受到美中貿易戰遞延的5G商機可望在今年重啟動能，今年2家子公司營收獲利均見到顯著的成長。

陳志斌透露，連訊科技及連騰科技均已選定輔導券商，預計明年第3季公開發行，第4季上興櫃，規劃掛牌興櫃前會先釋出2成多股權，屆時將有釋股利益，有助集團財務結構改善。（編輯：黃國倫）1090106