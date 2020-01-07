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NASA發現可能適居行星 距地球僅100光年
首頁 / 產經

新纖攜手三菱 砸24億泰銖擴建泰國聚酯粒工廠

最新更新：2020/01/07 18:18

（中央社記者潘羿菁台北7日電）看好環保瓶用酯粒需求暢旺，日本三菱商事將藉由現金增資加碼持有新光合纖旗下泰新光工業股權，預計三菱對泰新持股將從3.85%一口氣增持至33%，而新纖持股則從9成下降至63%。

美國加州政府強制規定，飲料廠商在2025年使用環保級瓶用酯粒比重，要達到25%，2035年增加至35%，環保瓶用酯粒需求持續增溫。

新纖表示，目前泰新光為瓶用聚酯粒工廠，年產18萬噸，供應泰國國內及東南亞市場，看好環保瓶用聚酯粒市場，決議擴建泰新光工廠，預計將從年產18萬噸擴建至39萬噸，其中有5成會投入環保級瓶用酯粒。

建泰新工廠擴建金額約泰銖24億元，新纖邀請日本三菱商事攜手合作，而三菱允諾全數認列泰新光增資金額，至於增資具體金額，新纖不願透露。

一旦完成現增後，新纖對泰新光持股比重將從9成下降至63%，三菱則是從3.85%增加至33%，剩下4%為外部股東。

新纖表示，擴建工程最快會在2021年第4季完工，2022年投入生產，若加計台灣聚酯粒產能，屆時新纖台、泰兩地總產能將達70萬噸。（編輯：林孟汝）1090107

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