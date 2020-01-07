12月CPI走揚 重要民生物資創10年最大跌幅

（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天發布2019年12月消費者物價指數（CPI）年增率為1.13%，為14個月最高水準，主要是受蔬菜、水果、油價3因素推升所致，整體物價情勢仍溫和穩定，值得注意的是，重要民生物資創下10年最大跌幅。

2019年12月CPI年增率1.13%，主計總處專門委員邱淑純說明，食物類當中的蔬菜、水果分別上漲21.97%、13.01%，合計影響CPI總指數漲0.53個百分點，成為主要推升力道。

主計總處官員補充說明，蔬菜往往因為冬季盛產，年底價格會隨之下跌，2018年、2019年冬季天候都不錯，但2018年底天候特別好，幾乎沒有災損，使得比較基期偏低；另外，2019年底政府進行管控與數量調配發揮成效，使得蔬菜價格得以維持正常價位，比較少出現農民乾脆不採收等消息。

官員也指出，以高麗菜為例，2018年12月的批發價格每公斤新台幣5.9元，是非常低的價格，而2019年12月，高麗菜批發價是12.5元，相對正常。

除了蔬菜、水果，邱淑純表示，去年12月，受到美中第一階段貿易協議進展順利、石油輸出國組織（OPEC）及其盟國同意2020年第1季擴大減產等議題激勵，國際原油價格顯著走升，連帶影響國內油料費上漲，成為推升12月CPI總指數年增率破1%的第3股力道。

至於與日常生活密切相關的民生物資，主計總處指出，去年12月，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資平均CPI年減0.95%，為10年最大跌幅。

邱淑純指出，重要民生物資創下10年最大跌幅，關鍵在於雞蛋CPI年減17.22%，主要是2018年823水患後，蛋雞大幅損失，雞蛋價格開始飆漲，去年5月開始，價格才慢慢回穩，而因基期因素，近幾個月雞蛋CPI都呈現負成長。

綜觀2019年物價波動，全年CPI年增率為0.56%，不含蔬果、能源的核心CPI年增0.50%，物價變動平穩。

至於反映廠商成本的躉售物價指數（WPI），2019年12月年減3.42%，全年下跌2.24%，邱淑純表示，按照主計總處先前預測，2020年全年WPI年減2.38%，不過外在因素、國際情勢影響蠻大，躉售物價走勢是否如預期，還得持續觀察。（編輯：張均懋）1090107