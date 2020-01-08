匯豐中華投信展望2020投資 看好亞洲市場

（中央社記者韓婷婷台北8日電）滙豐中華投信今天舉辦2020年投資展望記者會，預期在不確定的年代，通膨偏低及政策寬鬆將帶領2020年經濟平穩增長，建議擴大投資範圍及資產類別，新興市場中相對看好亞洲市場。

滙豐環球資產管理全球股票暨亞太區投資長馬浩德（Bill Maldonado）表示，儘管全球經濟增長放緩以及不確定性增加，考量亞洲較為理想的經濟增速、堅實的企業基本面以及支援性的貨幣政策，2020年亞洲市場前景依然可期。

馬浩德表示，鑒於部分風險資產類別處於評價水準之下，種種跡象顯示樂觀情緒和動能增強，亞洲股票及高收益債券的收益與估值依然有利，可帶來良好的投資機遇。

馬浩德表示，全球正處於週期性上升趨勢的環境中，包括美、中、德等主要製造業大國的製造業逐漸帶動反彈，對於2020年全球股市依舊維持正面的看法，意即經濟衰退較有可能是2021年或是之後的風險。在持續去庫存化的過程中，即使需求小幅增加也可能在製造業中引起顯著的回升。

面臨不確定的年代，馬浩德表示，2020年仍建議維持偏好風險的投資策略；不過，市場不確定性限縮上漲空間，建議投資關鍵在於將策略擴展至更多地區及資產類別，在全球市場中，馬浩德認為亞洲仍相當值得注意。（編輯：張均懋）1090108