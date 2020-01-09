房市買賣選前休兵 北台新建案風向球亮藍燈

（中央社記者潘羿菁台北9日電）住展雜誌今天發布北台灣新建案市場住展風向球，去年12月總分為31.5分，較11月減少1.8分，為連續3個月下滑，並亮出代表衰退谷底的藍燈，住展認為，受到選舉影響，買賣雙方明顯縮手，預料選後風向球有望回溫。

住展雜誌觀察，新北、桃園與新竹等地新案仍穩定釋出，唯獨台北市供給量急速冷卻，北市12月僅1個指標案，北市不僅推案量驟降，連市況也明顯走滑，市中心與蛋白區同步冷卻，顯示新建案市場，買賣雙方多選擇在選前休兵。

住展雜誌研發長何世昌表示，受到總統大選投票日逼近的影響，業者的銷售信心也降至低點，顯示業者可能普遍評估總統大選會削弱消費者購屋意願，擔心選前打廣告的收效甚微、預算打水漂，紛紛抽手暫停釋出廣告，把銀彈留到選舉之後。

另外，新建案的來人組數與成交組數方面，近期維持緩降趨勢，根據12月住展風向球追蹤的指標建案，統計來人組數每周平均約24.4組，較11月的26.1組減少1.7組，來人組數已連續4個月滑落。

至於新建案成交組數的部份，12月也降至約每週1.9組，較11月的2.2組減少0.3組，代表12月新建案市場的成交表現並不夠出色，更是近半年來成交組數首次低於每週2組。尤其以大台北高總價、70坪以上的大坪數房型買氣較差，這類產品到了年尾，仍看不到熱絡的曙光。

不過何世昌認為，雖然選前的新建案市況平淡，去年12月住展風向球更降至藍燈，但其原因應是總統大選的干擾，預期只是短暫性因素，因為線上已經有不少建案準備在選後推出，供給量分數將會快速拉高，屆時就只看消費者買不買單了。（編輯：楊凱翔）1090109