永冠-KY去年營收歷年次高 今年布局泰國廠

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鑄件大廠永冠-KY去年全年自結合併營收新台幣79億元，年成長27.5%，創歷年次高，公司今年全年出貨目標設定19.6萬噸，年成長19%，此外，今年開始布局泰國廠。

永冠-KY自結去年12月合併營收7.94億元，較去年11月7.42億元成長6.9%，比前年同期6.4億元增加23.9%；去年12月出貨噸數1萬6514噸，月增9.9%，年增21%。

去年第4季永冠-KY自結合併營收22.29億元，較去年第3季21.68億元成長2.8%，比前年同期增加30.9%。去年第4季出貨噸數4萬5612噸，季增0.8%，年增26.7%。去年第4季再生能源類、注塑機及產業機械營收，分別較前年同期增加124.9%、減少34.5%及減少23.3%。

累計去年全年合併營收79億元，較前年61.96億元成長27.5%，法人指出創歷年次高。去年出貨噸數16萬4117噸，年成長22.9%，各產品應用比重再生能源類占比55.4%、注塑機占比2成、產業機械占比24.6%。

展望短期目標，永冠-KY規劃今年出貨噸數19.6萬噸，年成長19%，2021年挑戰22萬噸，預期未來2年再生能源類產品將成為主要成長動能。

在未來3年到5年的中期目標，永冠-KY規劃海上風機生產基地今年啟動，2022年投產；泰國廠今年啟動，2023年投產。（編輯：楊玫寧）1090110