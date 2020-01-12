封關倒數 台股重啟搶紅包行情模式

2020大選落幕，國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，以過去6次總統大選經驗觀察，每次選後台股都呈現上漲格局，今年選後時間靠近農曆年封關，投資人對行情看法相對樂觀，但美股依然是影響台股重要變數。中央社製圖 1090112

（中央社記者韓婷婷台北12日電）選舉激情過後距離台股封關僅剩6天，法人預期在基本面、資金行情加上作夢效應下將重啟搶紅包行情，有望以進2退1的模式挑戰前高。

觀察過去10年台股農曆春節封關日表現，有8次是上漲，只有2次是下跌，上漲時平均漲幅為0.39%，下跌時平均跌幅則有1.21%；而過去10年開紅盤日表現，則有7次上漲，3次是下跌，上漲時平均漲幅為1.3%，下跌時平均跌幅為0.97%。春節前後台股的紅包行情顯然還是值得期待。

統一投顧董事長黎方國表示，台股下周有台積電法說，接下來台灣春節期間是美國重量級科技股的財報也將陸續公布，包括1月23日的英特爾，28日有蘋果，接著還有臉書及Tesla等，預期美國科技股第4季財報非常亮眼，利多訊息將多於利空，封關期間美股易漲難跌，建議投資人可抱股過年搶紅包行情。

黎方國持續看好台股多頭趨勢，預期每年第1季的多頭威力通常是最強勁的，作帳加作夢行情點燃後，接著是農曆年後的紅包及軋空行情，台股多頭氣勢可望一路延續到明年4月。籌碼輕、具想像題材的個股都容易成為資金追逐標的，包括光學產業及去年強勢休息已長達1年多的被動元件、矽晶圓等族群都有機會重披戰袍。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回顧過去一周，台股主要受到美伊衝突升溫影響，波動較大。所幸中東局勢風險已降低，中美第一階段貿易協議將於15日簽署，同時很快開始第2階段協議，也挹注市場穩定的力量。

廖哲宏表示，隨著法說季節的到來，指標企業法說陸續登場，相關重量級企業針對半導體第1季展望，以及科技產業2020年展望仍將是市場關注焦點。整體而言，仍然樂觀看待科技產業，受惠5G手機的帶動以及產業庫存回到健康水位，預期半導體第1季淡季不淡，整體台灣科技企業獲利2020年將達17%年成長。另一方面由於有工廠出現火災，也恐讓原本供不應求的記憶體產業供應更加緊俏。

不過廖哲宏也提醒，隨著大盤來到高檔、台股各類股評價提高，選股更顯得重要。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，整體盤勢輪動表現，預估進入2020年1月，原預期多頭趨勢可以延續，但近期市場動盪加劇，主要來自中東衝突、華為手機庫存的修正，5G相關個股多出現弱化跡象，讓過去半年的多頭出現第一次修正，加上農曆年前賣壓，預期1月震盪會較大，但這無損看好2020年上半的整體趨勢。

國泰股利精選30ETF基金經理人蘇鼎宇則表示，2020年開春以來，受美伊地緣政治風險干擾，全球股市震盪，農曆年關將近，年前賣壓沈重；但選對標的，即使市場震盪或黑天鵝出現都不用擔心，「存股概念」是近期討論度很高的投資法，投資標的多是具備較高股息，又維持低波動，績效穩定且可領股息受青睞，年前可趁震盪之際投資存股ETF，長抱過年也安心。（編輯：鄭雪文）1090112