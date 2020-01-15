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iPhone新機傳鏡頭記憶體有別 均搭配OLED螢幕

最新更新：2020/01/15 11:30

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）蘋果今年下半年新iPhone動向備受矚目，外媒引述分析師預期，今年蘋果4款新機都將搭配OLED螢幕，個別機種的鏡頭和記憶體有所區別。

國外科技網站MacRumors引述UBS分析師艾克瑞（Timothy Arcuri）和夏哈（Munjal Shah）投資筆記預估，今年下半年蘋果可能推出4款iPhone新品，其中包括一款5.4吋版、一款6.7吋版及兩款6.1吋版本。

分析師預估，這4款新iPhone都可能搭配有機發光二極體（OLED）螢幕設計，個別機種的鏡頭規格和記憶體則可能有所不同。

其中6.7吋版本預估搭配3鏡頭、3D感測元件及6GB容量的記憶體；一款6.1吋版將搭配3鏡頭、3D感測元件以及6GB容量的記憶體；另一款6.1吋版搭配雙鏡頭和4GB容量記憶體；5.4吋版搭配雙鏡頭和4GB容量記憶體。

市場預期5G功能將是今年iPhone高階新機重要的設計之一，UBS調查分布在美國、德國、日本、中國及英國共計超過9000位的消費者，其中回應比例的22%認為5G功能將是決定是否升級手機的關鍵。

蘋果今年新款iPhone備受關注。天風國際證券分析師郭明錤報告預期，今年蘋果將公布5款新iPhone，這5款機種包括4.7吋LCD版、新款5.4吋版、搭配後置雙鏡頭的6.1吋版、後置3顆鏡頭的6.1吋版及搭配有機發光二極體（OLED）的6.7吋版。

報告預期，其中蘋果今年將推出支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，目前Sub-6GHz整合mmWave新款5G版iPhone開發進度如期進行，預計將第3季底或第4季初出貨。

在5G版iPhone帶動下，郭明錤預計今年新款iPhone的出貨量約8000萬支到8500萬支，支援mmWave版本的機型出貨占比約15%到20%。（編輯：鄭雪文）1090115

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