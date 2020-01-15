新金寶集團進軍衛星通訊 整體業績拚增兩位數

（中央社記者吳家豪台北15日電）電子代工大廠新金寶集團總經理沈軾榮今天受訪指出，2020年將成立第2家半導體設計公司，並已打入美系衛星通訊廠商的供應鏈，看好今年集團整體營收將成長兩位數百分比。

新金寶集團今天在南港展覽館舉辦旺年晚會，總桌數435桌，包括旗下金寶及金寶子公司泰金寶、康舒、凱碩，總參加人數約4350人；現場抽獎總獎額約新台幣1600萬元，邀請伍佰、梁文音等藝人表演。

沈軾榮說，集團過去8至9年投資的子公司，已陸續到了開花結果的時間點，往後5至6年幾乎每年都會有1家子公司在台灣申請掛牌上市。集團旗下通寶半導體的業績與展望都不錯，應該會在2020年成立第2家半導體設計公司，但營業項目是高度機密，預計4月對外說明。

媒體關注網通事業發展，沈軾榮表示，新金寶集團很早就開始布局網通領域，20幾年前開始生產機上盒，與中國客戶有長期關係，最近看到一些成長機會。

他更透露，新金寶集團也有涉獵衛星通訊領域，看好衛星通訊將來會是與5G並行的通訊技術，目前已打入美系衛星通訊廠商的供應鏈，是這家客戶在亞洲唯一合作的公司，有望挹注集團2020年業績，並帶動2021年業績大幅成長。

談到今年資本支出，新金寶集團董事長許勝雄表示，今年預計會在淡水設廠，推估約一年半時間可完成，投資金額約12億元；也會在平鎮、觀音擴廠。海外方面，2018年底新金寶集團在泰國有6座工廠，到2019年底約9座，預計2020年底會達到12座，另外也會計劃在越南擴廠。（編輯：郭萍英）1090115