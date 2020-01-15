三地開發入主南仁湖 放眼交通結合休閒綜效

（中央社記者江明晏台北15日電）經營6個國道服務區的南仁湖創辦人李清波將退休，規劃交由事業版圖橫跨客運與飯店的三地開發董事長鍾嘉村接手，市場看好未來兩者事業版圖結合，將能發揮更大綜效。

南仁湖旗下事業包括6個高速公路服務區、小墾丁渡假村和屏東海生館等，17日將召開股東臨時會全面改選董事，消息指出，三地開發將入主南仁湖，南仁湖也證實，創辦人李清波已77歲，因個人生涯規劃將退休，交出南仁湖經營權。

南仁湖此次將選出7席董事，包含獨立董事3席，消息也指出，三地開發董事長鍾嘉村將接任南仁湖董事長，正式入主南仁湖，接手經營。

市場資訊指出，三地開發董事長鍾嘉村以土地重劃起家，事業版圖橫跨客運、休閒、飯店等，擁有嘉義客運、高雄客運、府城客運等客運公司，休閒產業則有大鵬灣觀光遊艇、高仕高爾夫、涼山休閒育樂、賽嘉休閒育樂、金獅湖飯店等，去年還入主老牌子零食品牌「乖乖」，積極擴張事業觸角。

南仁湖主要經營項目包括國道高速公路中壢、湖口、古坑、西螺、東山、關廟等6個服務區，以及義大醫院商店街和台大醫院新竹分院美食街等，去年合併營收達新台幣13.54億元，年減5.85%，主要因去年2月泰安服務區經營權到期，但整體獲利受惠海生館等高幅度成長，去年前3季每股盈餘為0.37元，優於前年同期0.29元。

而南仁湖也與台中市政府簽約，正式取得「台中海洋生態館」營運管理權；並在去年底與緬甸第一家海生館簽訂顧問合約，預計今年底開幕。

市場人士評估，未來三地開發入主南仁湖後，兩者事業體將交互產生綜效，期盼產生不同的經營模式，創造規模經濟與新商機。（編輯：黃國倫）1090115