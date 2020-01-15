更多編輯台推薦新聞：
澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
羅文嘉林飛帆2天前口頭請辭 卓榮泰盼同進退
首頁 / 產經

三地開發入主南仁湖 放眼交通結合休閒綜效

最新更新：2020/01/15 17:51

（中央社記者江明晏台北15日電）經營6個國道服務區的南仁湖創辦人李清波將退休，規劃交由事業版圖橫跨客運與飯店的三地開發董事長鍾嘉村接手，市場看好未來兩者事業版圖結合，將能發揮更大綜效。

南仁湖旗下事業包括6個高速公路服務區、小墾丁渡假村和屏東海生館等，17日將召開股東臨時會全面改選董事，消息指出，三地開發將入主南仁湖，南仁湖也證實，創辦人李清波已77歲，因個人生涯規劃將退休，交出南仁湖經營權。

南仁湖此次將選出7席董事，包含獨立董事3席，消息也指出，三地開發董事長鍾嘉村將接任南仁湖董事長，正式入主南仁湖，接手經營。

市場資訊指出，三地開發董事長鍾嘉村以土地重劃起家，事業版圖橫跨客運、休閒、飯店等，擁有嘉義客運、高雄客運、府城客運等客運公司，休閒產業則有大鵬灣觀光遊艇、高仕高爾夫、涼山休閒育樂、賽嘉休閒育樂、金獅湖飯店等，去年還入主老牌子零食品牌「乖乖」，積極擴張事業觸角。

南仁湖主要經營項目包括國道高速公路中壢、湖口、古坑、西螺、東山、關廟等6個服務區，以及義大醫院商店街和台大醫院新竹分院美食街等，去年合併營收達新台幣13.54億元，年減5.85%，主要因去年2月泰安服務區經營權到期，但整體獲利受惠海生館等高幅度成長，去年前3季每股盈餘為0.37元，優於前年同期0.29元。

而南仁湖也與台中市政府簽約，正式取得「台中海洋生態館」營運管理權；並在去年底與緬甸第一家海生館簽訂顧問合約，預計今年底開幕。

市場人士評估，未來三地開發入主南仁湖後，兩者事業體將交互產生綜效，期盼產生不同的經營模式，創造規模經濟與新商機。（編輯：黃國倫）1090115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報