金鼠年換新鈔開跑 央行備妥5735億新鈔供兌領

農曆春節將至，為了便利民眾春節前兌換新鈔，16日起至22日民眾可在8家金融機構、共454家選定的分行進行新鈔兌換。中央社記者張皓安攝 109年1月16日

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）全台7家公股銀行及部分郵局分行等454個據點，即日起至22日開放兌換新鈔，台銀表示，央行今年共準備新台幣5735億元新鈔供兌領；今早不到8時就有民眾趁好天氣前往銀行排隊「搶頭香」，迎接金鼠年來臨。

中央銀行6日宣布，從16日起至22日、連續5個營業日，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行等7家公股銀行的371家指定兌鈔分行，以及83家指定兌鈔郵局，全國合計454個金融機構據點，均可供民眾兌領新鈔。

今早不到8時，台灣銀行總行外面就有民眾在門口排隊，等著領新鈔。最早到場的岳先生表示，家住附近且今天正好有空，就來排隊換新鈔，預計一次要換10萬元，換新鈔、包紅包；另一位從事百貨業的楊先生為了公司需求，要來換1元平安金於過年期間發給顧客討喜氣。

台灣銀行表示，比起往年，排隊兌領新鈔的人潮有減少趨勢，因為使用ATM領新鈔也很方便，即日起，民眾在台銀全國ATM領錢都可領到新鈔，不過，有較多百元新鈔需求或兌領200元、2000元新鈔的民眾，還是會到分行來兌領。

台銀指出，今年央行共準備5735億元新鈔供民眾兌領，比去年略增，以充分滿足民眾需求。台銀董事長呂桔誠一早也到總行櫃檯視察新鈔兌領情形，他受訪時表示，每年這個時候同仁都會做好準備，昨天已進行演練，今早看來兌換情形順暢。

呂桔誠表示，臨櫃兌領新鈔，除了百元鈔因央行規定、每人限兌100張（1萬元）外，其他面額鈔票都無限額；之後進入農曆春節期間，同仁也將輪班鎮守崗位，確保全台ATM提領順暢。

台銀統計，2019年過年前的5個營業日，各據點合計服務47萬兌換新鈔人次，換出7200萬元現鈔；農曆春節9天假期間，全台809部台銀ATM共補鈔5607次，平均每台補鈔8次，妥善率高達99.97%。（編輯：郭萍英）1090116

台灣銀行表示，中央銀行今年共準備新台幣5735億元新鈔，16日起供民眾兌領，迎接金鼠年來臨。中央社記者張皓安攝 109年1月16日

中央銀行表示，為了便利民眾春節前兌換新鈔，民眾可在8家金融機構、選定454家分行作為兌鈔地點，自16日起、連續5個營業日進行不同面額的新鈔兌換。中央社記者張皓安攝 109年1月16日