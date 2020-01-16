張榮發基金會改選17日最後期限 張國明盼依法舉行

（中央社記者潘羿菁台北16日電）長榮集團內鬨浮上檯面，長榮集團創辦人張榮發二子張國明今天召開記者會，不過整場會議他不發一語全交由委任律師代表說明，律師吳祝春強調，基金會是公益性質，就不應該涉入公司經營權。

張國明今天連聯合張榮發（文教）基金會董事吳璟明、李寬量，以及委任律師吳祝春與朱應翔，首次召開記者會，正式將集團內部意見分歧鬧上鎂光燈前。

由於張榮發基金會持有長榮國際28.86%股權，為單一最大股東，而長榮國際又控股長榮航、長榮海運、長榮鋼鐵與榮運等上市櫃公司，外界解讀，只要控制基金會就能影響公司營運。

張國明透過吳祝春控訴張榮發基金會董事長鍾德美，刻意阻擋基金會董事進入董事會現場，拖延董事會改選，讓主管機關教育部7次發函要求儘速改選，甚至教育部提出限令4個月改選完成，換算時限為明天（17日），但至今看來依舊無解。

此外，鍾德美發函給教育部希望將董事改選從「特別決議」改成「普通決議」。吳祝春解釋，特別決議是指董事選舉為三分之二董事出席、二分之一同意；普通決議則是二分之一出席即可，一旦門檻降低，等於會讓對方全面掌控基金會。

吳祝春呼籲，鍾德美依法行使財團法人法，不要透過持有公司股權介入經營層面。

朱應翔也說，「我們沒有要拿下基金會，我們最終目的是要朝公益發展，也不會介入涉入公司經營，依據財團法人法，基金會也不能涉入」。

不過現場媒體質疑，整個爭奪的關鍵，背後還是出於掌握基金會就掌控長榮集團，試圖想詢問，張國明是否可與大哥張國華溝通，或是未來一旦當選基金會董事會，能有具體不介入公司經營的想法。

但是他全程保持低頭沉默，僅看了律師一眼。

吳祝春說，目前可以解決的方式，是鍾德美守法，依照去年2月1日通過的財團法人法執行董事會運作。

張榮發基金會則是發出聲明回應，鍾德美經法院判決，為合法行使基金會持股之股東權，並沒有違法涉入經營權，至於特別決議，主要是部分董事惡意杯葛，導致無法以「特別決議」完成董事改選，依據財團法人法第45條第4項規定，依法報請主管機關教育部許可，以「普通決議」二分之一出席門檻改選董事，希望能夠改變目前的窘境，本案目前尚待教育部核准中。（編輯：楊凱翔）1090116