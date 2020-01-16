台積電領跌 台股收跌24點守住12000點

（中央社記者潘智義台北16日電）美國限制外銷技術含量高產品給華為，造成將舉行法人說明會的台積電帶領台股下跌，但尾盤跌勢收斂，仍守穩12000點之上。

終場加權指數收在12066.93點，下跌24.95點，跌幅0.21%，成交值新台幣1386.61億元。8大類股漲跌互見，其中食品、營建類股漲勢最明顯，機電類股跌勢最深。

受華為事件衝擊，供應商晶圓代工龍頭台積電收在334.5元，下跌5.5元。光學鏡頭供應商大立光收5015元，上漲30元。鴻海收在90元，小漲0.1元。

被動元件族群禾伸堂收在111.5元，上漲3.5元。華新科收在233.5元，上漲4元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖然美中簽署第一階段貿易協議，但未進一步討論降關稅細節，卻在此時傳出美國將擴大限制技術含量高產品外銷華為，因此漲多台股順勢拉回，跌破5日線12091點附近位置。

簡伯儀指出，台股必須守穩月線12020點，否則高檔賣壓較重，指數仍可能再下滑。

他說，台積電即將舉行法說會，股價卻下跌，也是因為漲多，遇到華為利空消息就順勢下跌。不過，外資仍看升包括新台幣在內的亞幣，所以台股不至於立即反轉，短線料將高檔區間整理。

選股方面，他認為，受到新台幣升值影響，可考慮資產營建股，及農曆年前進入旺季的食品股。（編輯：楊凱翔）1090116