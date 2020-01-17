Google台灣第一號員工簡立峰 1/31退休

（中央社記者吳家豪台北17日電）Google今天宣布，Google台灣董事總經理簡立峰將於1月31日退休。為因應Google在台規模的快速成長及簡立峰的退休，即日起Google台灣營運將轉為多位主管制，共同負責整體營運規劃、進行重要決策。

Google感謝簡立峰多年來的付出，讓Google的營運蓬勃發展，也為台灣的科技產業與教育帶來卓越貢獻。

簡立峰於2006年加入Google，成為Google在台灣的第一號員工，除了督導重要的研發工程專案外，也負責Google在台灣營運的拓展與規劃。在他於Google服務的近14年裡，Google台灣已成長至超過2000名員工的大型全球研發樞紐，並持續在台灣招聘更多人才。

Google說，簡立峰在這段期間協助推動Google在台灣的多項重大投資與發展，包括Chrome OS、Android、硬體在台研發基地的設立、Google台灣資料中心的設置，以及幫助台灣培育人才、活絡產業經濟的「Google智慧台灣計畫」。

簡立峰自2016年起出任行政院科技會報委員，並為經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢。2012年簡立峰參與台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）的創立，並出任副理事長，現為榮譽副理事長。他也曾多次擔任AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣的新創公司成長。（編輯：鄭雪文）1090117