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國銀近5年新設分行 趕不上裁撤家數

最新更新：2020/01/17 10:33

（中央社記者劉姵呈台北17日電）金管會統計，2015年至2019年，國銀合計共裁撤80家分行，同時期核准新設的分行僅36家；其中凱基銀、京城銀2017年共准新設3家分行，但2019年皆放棄不開業。

金融監督管理委員會銀行局16日公布最新統計，截至去年11月底止，全體國銀分行家數為3404家，過去5年來金管會核准新設分行的家數，2015年有4家、2016年也有4家、2017年有9家、2018年高達10家、2019年則有9家。

不過，2015年裁撤的分行有23家、2016年也有22家、2017年有14家、2018年有15家、2019年則有6家。

資料顯示，同時期新設分行家數36家，趕不上共裁撤80家分行的速度。

銀行局也指出，已經核准但未完成設立的有凱基銀行、京城銀行與陽信銀行，其中凱基銀及京城銀在2017年向金管會遞件申請新設2家、1家分行，但核准後，卻都在2019年表達不開業了。

官員說明，據了解，凱基銀表示因為找不到適合的房舍，以及因應數位化，民眾不再跑銀行後，評估開設分行的效益不如以往，因此才決定不開業。另，依照規定，核准新設分行後、須在1年內開業，京城銀2019年卻未申請延長，等於是「自動放棄」。

除此之外，陽信銀則表達，要延長開業時間至2020年底。

官員補充，銀行設立分行要建置無障礙設施、符合消防要求、保險櫃高度等都要符合相關規定，因此要找適合的房舍並不太容易。（編輯：鄭雪文）1090117

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