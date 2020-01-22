買賣契件數創5年新高 桃園市桃園區居冠

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）財政部發布最新統計通報，統計契稅當中、反映房市情形的「買賣契」，2019年申報件數達32萬件，創5年來新高，各鄉鎮以桃園桃園區、中壢區及新北淡水區位居前3名，與人口往蛋白區置產趨勢高度相關。

財政部近日發布最新統計通報，就2019年及近年契稅趨勢進行分析。統計2019年契稅申報件數達38萬件，創近5年來新高，應稅案件的繳稅金額達新台幣148億元；不論申報件數或稅額，均是從2016年以來逐年回升，走出前一波房市低點。

觀察近年走勢，受房地合一新制等抑制炒房措施上路影響，2015年至2016年房市歷經下修，近年逐漸呈現回升。上一波契稅稅收高點落在2015年達138億元，2016年規模滑落至114億元，年減17.4%，之後隨房市逐漸回溫，2017年至2019年，契稅由128億、134億至148億元逐年上升。

觀察各類契稅案件，統計通報指出，以反映房市情形的「買賣契」占比最高，各年普遍達9成以上。統計2019年「買賣契」件數共32萬件，同創5年新高，其中應稅案件為31.5萬件，六都中，以新北市6萬件最多，其次依序為台中市的4.6萬件、桃園市的4.3萬件、高雄市的3.9萬件、台北市的3.1萬件及台南市的2.5萬件。

如果細分成為鄉鎮市來觀察，2019年「買賣契」申報件數以桃園市桃園區的1萬582件居冠，中壢區以8697件居次，新北市淡水區則有7545件、板橋區6984件，分別為第3及第4名。統計通報指出，應與現今市區高房價，導致人口往蛋白區置產趨勢高度相關。

在「贈與契」申報件數方面，台北市大安區以1008件排第3較為凸出，財政部統計處推測，可能與該區生活機能完整、房價普遍較高，成為父母協助子女置產熱區有關。（編輯：張均懋）1090122