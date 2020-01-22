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首頁 / 產經

武漢疫情若失控 瑞銀：中國零售旅遊業首當其衝

最新更新：2020/01/22 20:08

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）中國武漢爆發新型肺炎疫情，瑞銀（UBS）首席中國經濟學者汪濤認為，短期內疫情若未得到明顯控制，將衝擊零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業上半年表現，中國政府可能得加碼寬鬆來支撐經濟下行壓力。

針對武漢肺炎疫情對中國經濟面向的影響，瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤今天表示，2019年12月以來，湖北武漢發現多起新型肺炎病毒案例，世界衛生組織（WHO）將其命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

汪濤說，有鑒於肺炎疫情爆發正值春運期間，憂慮疫情惡化，拖累本周市場大幅下跌，特別是零售、旅遊、交運、娛樂等領域。統計截至20日，確診病例已有291例，其中湖北270例、廣東14例、北京5例、上海2例，目前已死亡6例，死亡率為2.1%。

汪濤指出，2002年11月中旬SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發，疫情擴散持續超過6個月，統計中國大陸有5327人感染病毒、香港地區1755人，全球平均死亡率達9.2%。當初主要影響行業包括旅遊、交通、酒店和餐飲等，整體零售產業年增率大幅下滑，相對，房地產、固定資產投資和工業生產活動表現則較穩健。

汪濤表示，當時為減緩SARS對相關行業的衝擊，中國政府提供了定向財政支援，如免除部分旅遊、交通、酒店和餐飲行業的政府收費，貨幣信貸政策也更為寬鬆。

回到此次武漢肺炎疫情，汪濤認為，比起當初SARS疫情，此次中國政府介入時間點較早、態度較積極，公共衛生系統也比當年更有經驗，以目前有限資訊來看，死亡率仍低於SARS；不過，春運期間人員大量流動，勢必對疫情控管帶來極大挑戰，病毒擴散情形可能更加複雜化。

汪濤指出，如果短期內疫情擴散沒有明顯控制，預期零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業都會收到明顯衝擊，特別是今年第1季及第2季，意味上半年經濟成長可能面臨下行壓力，使政府可能會加碼政策寬鬆力度，特別是疫情直接影響的相關行業，從而有利於支撐這些行業之後的反彈。（編輯：林孟汝）1090122

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