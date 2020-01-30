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首頁 / 產經

三星電子財報 Q4淨利遽減38%

最新更新：2020/01/30 11:37

（中央社首爾30日綜合外電報導）世界最大智慧手機製造商三星電子（Samsung Electronics）今天公布財報，2019年第4季淨利較2018年同期減少38%，主因是顯示面板等主要產品需求疲軟，以及晶片價格持續下跌。

三星電子聲明指出，2019年10月至12月淨利5.23兆韓元（44億美元），較2018年同期下滑38%。

過去幾年記憶體晶片為三星電子獲利的動力，但2019年全球供給增加又遇上需求下滑，記憶體晶片市場因而受創，三星電子也遭受一連串困難。

此外，高端智慧手機市場近年來競爭愈來愈激烈，買家在升級新款前等待時間拉長，也影響三星電子獲利表現。

三星電子表示，2020年首季面臨「記憶體晶片、OLED面板與消費性電子產品的季節性淡季」，銷售業務也將疲弱，「全球商業環境將持續充斥不確定性」。

三星電子第4季營業利益下滑逾30%，為7.2兆韓元，而銷售收入為59.9兆韓元。2019年全年淨利21.7兆韓元，較2018年遽減51%。

三星電子也因美中貿易戰爭而吃緊；另外，南韓與日本為二次大戰期間的勞工賠償問題而產生外交齟齬，日本於去年7月對南韓祭出嚴厲出口管制，三星電子深受影響。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090130

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