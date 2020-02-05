台商在南京投資逾35億美元 台積電彩晶在列

（中央社記者吳柏緯、張建中台北5日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，人口超過800萬的南京市也在昨天深夜宣布封城。經濟部統計，目前台商在南京投資案共576件，金額達35.81億美元，其中包含台積電、瀚宇彩晶等大廠。

台積電2015年決定到南京投資，以12奈米及16奈米製程為主，是中國大陸製程技術最先進的12吋晶圓廠，，原本預計今年底可達到2萬片規模，占台積電總產能僅約1%至3%。

台積電表示，南京廠並沒有停工，依然持續運作生產。

武漢肺炎疫情無法控制，繼台商眾多的杭州、手機製造重鎮鄭州及山東臨沂之後，昨天深夜南京市也宣布，全面實施小區封閉式管理，規定所有進出人員一律戴口罩、測體溫；非居住小區的重點疫區人員一律不得進入。小區內非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。

根據經濟部投資審議委員會統計，台商在南京市投資的案件達576件，投資總金額達到35.81億美元。

投審會副執行秘書楊淑玲進一步說明，576件投資案中包含半導體大廠台積電、面板廠瀚宇彩晶，目前也持續和企業保持溝通、聯繫，了解進一步的影響與情形。

除了南京之外，目前已宣布封城的城市也有不少台商的投資案，其中，根據投審會統計，在杭州的投資案共495件，總金額23.66億美元、在溫州的投資案38件，總金額1.31億美元、在鄭州的投資案共69件，總金額18.5億美元。

中國大陸至今已有27座城市進入封城情況，2月10日開工在即，不少台商仍在觀望，楊淑玲坦言仍需端看各企業的決定，目前暫時無法預估會造成多少影響。（編輯：林孟汝）1090205