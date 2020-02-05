武漢肺炎延燒推升隔離衣需求 弘裕稼動率滿載

（中央社記者潘羿菁台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，醫護人員所需的隔離衣消耗大，布廠弘裕表示，今早接獲政府詢問產能狀況，此刻為非常時期，若有需要，公司將全力配合滿足缺口。

布廠弘裕主要產品為成品布，並以工業用布（箱包袋）營收占比6成為最多，其次為服飾用布28%、家飾用布8%、醫療用紡品4%；工廠位於台灣彰化與中國大陸浙江；其中，醫療用紡品生產醫護人員制服、病服、手術衣、隔離衣、床單與床罩等。

武漢肺炎疫情延燒讓台灣醫療院所的隔離防護衣需求大增，弘裕表示，早在農曆春節前，國內已有廠商追加訂單，目前疫情尚未緩解，醫護人員穿著隔離衣時間變長、所需數量變多，讓消耗量大增，促使醫療院所持續下單採購，彰化工廠稼動率處於滿載狀況。

由於弘裕主力為工業用布，不是醫療用紡品，考量生產排程與人力有限情況，為避免生產大亂，與客戶協調分批次出貨，公司舉例，日前接獲一張訂單1500件防護衣，就跟客戶協調每批500件分3次出貨，以免工廠人力吃不消。

這波防護衣需求大增，國內各廠家供應能力受到關注，弘裕表示，確實有接獲政府詢問防護衣供應能力電話，但截至目前僅是詢價，尚未實際下單。

綜觀整體營運面，弘裕指出，雖然台灣彰化工廠如期開工，但是浙江廠配合當地政府政策，延遲到下週一才能開工，而員工若是從嚴重疫區回到工作崗位，又可能需要採取自主隔離，因此現階段很難評估疫情對營運影響。（編輯：楊玫寧）1090205