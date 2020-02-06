疫情衝擊股市 投信：逢低布局龍頭企業

（中央社記者韓婷婷台北6日電）鼠年開春，飛來新型冠狀病毒黑天鵝，投信業者指出，疫情衝擊非經濟因素，在短期衝擊後應不影響原先經濟趨勢，從歷史數據觀察，台股影響時間約在1至2個月，可逢低布局優質龍頭企業。

匯豐中華投信表示，隨著新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情的發展，短期內市場將持續觀望傳染個案見頂情況，而預防工作帶來的短期挑戰，亦會削弱市場信心。長期來看，病毒爆發對於經濟的影響，取決於遏止感染擴散的速度。

元大投信表示，從歷史數據觀察，非經濟因素對於台灣經濟僅屬短期影響，時間約1至2個月，且不會改變原本的趨勢，建議可逢低布局。尤其台股優質龍頭企業體質強健，極有潛力在震盪後止穩反彈，可望成為防疫藥單，適合作為中長線投資標的。

台灣加權股價指數日前回測半年線，統計2000年以來，台股跌破年線支撐，並不常見，其中僅2000年科技泡沫、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年美國啟動升息致使新興市場資金外流等重大金融事件，衝擊台股花費較長時間重回起跌點，其餘非經濟因素所造成的影響，通常於短暫反應後即回漲，即便嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間也不例外。

元大投信表示，以SARS期間為例，台股自起跌點開始，僅花了105個交易日即收復期間跌幅，在波段到達低點後的3個月與6個月，反彈幅度分別達31.7%與46.8%。即便2003年第2季GDP年增率短暫轉負，但市場恢復力道快速，台股突破疫情前的波段新高點，顯示台股於非經濟因素修正後，隨後將有反彈行情。

法人分析，台股修復力道強勁又快速，顯示台股有強力支撐，而當中最重要因素在於權值股兼具高成長與穩定配息特性，加上台灣政經環境穩定，上市櫃公司中有許多科技及傳產領域地位領先的優質企業。

台灣孕育多家世界龍頭企業，不僅在台具有高度競爭力，更在國際間打出名號，如半導體、手機鏡頭、IC設計等，都成為台灣之光。這些優質龍頭個股在市場因系統性風險下跌時，也具有較佳的抗跌能力，股價恢復力道相對迅速。

以台灣深具競爭力的IC設計為例，2018年全球IC設計營收前10名，就有3家知名台灣廠商分佔第3、第8與第10名；而在運動風潮盛行下，台灣製鞋代工大廠憑藉技術創新，以及與國際知名品牌的長期合作信任，持續位也居全球製鞋代工市占第一。