房市全面復甦落空 預售新案去年銷售率不到5成

（中央社記者潘羿菁台北6日電）住展雜誌發布2019年北台灣新成屋、預售屋建案平均銷售率約45.88%，較前年略增0.11個百分點，銷售率不及5成，總售出金額也意外下降，顯示房市並未全面繁榮。

住展雜誌統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計10.6萬戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為7.1萬戶，累計售出戶數為3.2萬戶，剩餘戶數為3.8萬戶，平均銷售率約為45.88%。若與2018年同期相比，則2019年的年度平均銷售率僅微增0.11個百分點，接近平盤水準。

換算為成交金額觀察，2018年當年度新建案售出金額為新台幣5118.6億元，2019年卻只售出4868.5億元，年減約250億元，顯示景氣回溫並非所有建案都雨露均霑，個案表現不一，再者，銷售率尚未突破5成，意味著市場並非全面欣欣向榮，只有個別建案或特定產品才能有極為出色的表現。

住展雜誌研發長何世昌分析，之所以會出現「銷售率上升、成交總額下降」的原因，可能是2019年大坪數豪宅市場平淡，買氣高度集中在中、小坪數房型所致。由於中、小坪數房型總價相對低，就算賣了幾百十戶也補不了豪宅消失的成交量。

展望今年，武漢肺炎疫情威脅未退，增添市場的不確定性，何世昌認為，2002、2003年時SARS疫情嚴竣，當時因價格「殺很大」與政府救市，民眾甘冒風險也要戴口罩出門去搶房子。但如今賣方價格普遍開高，也未有降價的跡象，上半年新建案銷售率恐怕會不好看。

此外，何世昌指出，去年北台灣當中以新竹市的平均銷售率最佳，高達約63.82%，受惠於竹科電子產業群聚帶動強力買盤進駐，如今武漢肺炎疫情讓中國各地封城，勢必會影響到台灣電子業，進一步干擾新竹市的房市買氣，需密切關注。（編輯：楊凱翔）1090206