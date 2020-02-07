農委會副主委陳添壽下週接台肥董事長

（中央社記者潘智義、楊淑閔台北7日電）台肥公司今天發布重大訊息，行政院農業委員會副主委陳添壽接任台肥董事，可望經董事會推舉為董事長，將在下週三舉行交接。

台肥重訊指出，現任董事長康信鴻為農業委員會指派法人代表，今天改派新任代表人陳添壽；康信鴻為成功大學教授，以借調身分擔任台肥董事長，卸任後可望在新的學期重返教職。

陳添壽下午告訴中央社記者，要兼顧台肥經營的肥料、公司營運、投資及土地開發面向，顧及股東權益；台肥也有產銷有機資材，原已開發的海洋深層水可再強化運用，還有海外設廠等，都將再研議強化推展。

台肥除肥料本業之外，也利用閒置廠區積極投入土地開發，南港C2土地開發案是現階段正在進行的最大開發案，包括2棟觀光飯店、1棟商辦大樓。

台肥南港C2土地開發案在台肥前董事長李復興任內與漢來飯店、凱撒飯店簽約，由兩家飯店業者承租觀光飯店。C2開發案在2015年動工，原定2020年完工，但後來調整為2023年完工開幕。

台肥強調，C2土地開發案主結構體已經完工，預計2023年第1季完工開幕，其中商辦大樓地上28層，地下4層，因信義區商辦承租案不足市場需求，且因信義區周邊的南港、汐止商辦租金相對便宜，連帶拉抬台肥南港C2開發案的商辦行情，已洽詢承租的公司行號非常多。

另外，高雄漢來飯店已與台肥簽約，承租台肥C2觀光飯店，可望如期在2023年第1季開幕，至於凱撒飯店不願配合台肥提高觀光飯店承租保證金，可能放棄承租，台肥表示，目前仍與凱撒協商中，只是並無結果，因此已積極找尋新的承租對象，且不排除由台肥自己經營，出租客房。（編輯：郭萍英）1090207