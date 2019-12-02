農委會：日升月恆貸款案6疑點 送地檢署查辦

（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會今天針對「台肥公司R5無雙—日升月恆預售屋貸款案」召開記者會，提出未正式徵詢金管會、恐偽造文書等6點質疑，會後將移請台北地檢署及金管會、內政部調查偵辦。

台肥貸款國民黨總統參選人韓國瑜購宅案（日升月恆預售屋貸款案），由於台肥未對外釐清諸多疑點，台肥最大股東農委會今天召開「台肥公司R5無雙—日升月恆預售屋貸款案，移請台北地檢署調查偵辦」記者會，由農委會副主委陳駿季做出以上宣布。

陳駿季說明，中央銀行民國103年6月26日公告，將原本101年6月22日認定「購置高價住宅」的買賣金額判斷標準，從新台幣8000萬元調降為7000萬元，最高貸款成數也從6成調降為5成，因為此建案部分交易為前述法令變更適用範圍內，所以衍生買受人貸款差額約總價2成要如何付清的爭議。

他表示，農委會是台肥最大股東，此案事涉廣大投資人及公股股東利益，農委會依據台肥公司公股代表於今年11月26日函送農委會的報告，提出6點疑義，會後移請台北地檢署及金管會、內政部調查偵辦。

他指出，6大疑點包含：一、台肥公司僅以承辦人個人名義的電子信箱詢問金管會，認定此建案分期付款的行為未違反「公司法」等相關法規，實屬草率。

二、內政部函復台肥公司的內容，並未明確認定此建案買賣契約中第9條第2項第3款因政令變更致使發生貸款差額，屬於可歸責於買受人的條款無效，但是台肥公司未就爭議部分再函詢內政部，竟自行解讀判定條款無效，而改成適用契約中第9條第2項第1款不可歸責於雙方的條款，這樣處理實有疏失。

三、台肥公司歷經數次協商會議後，即作成長期分期付款的決議，且103年間貸款的簽辦都由固定人員蓋章，然而最終確認貸款及延長年限時，則改由先前完全未參與的員工簽辦，其間轉折必須釐清。

四、此案件分期付清款項共約13億（最初32戶，目前剩13戶仍在分期付清），竟未經董事會決議，而逕以內部簽呈由董事長決行，同意建案買受人以長達10年或20年的分期攤還方式付清貸款差額，恐有違反「證券交易法」對內部控制的相關規定。

五、台肥公司於103年8月4日簽辦處理方式的陳核過程中，「總經理OOO」的核章與其簽稿會核表「總經理顧問OOO」的核章不同，恐有偽造文書罪嫌。

六、分期付款期間財務報表的會計科目為「應收帳款」，與台肥公司財務處開立的收款發票記載為「銀行貸款-土地款」沒有一致，恐有違反公開發行公司內部控制制度的嫌疑。（編輯：張雅淨）1081202