台肥貸款購宅案送辦 韓國瑜盼勿繪聲繪影

農委會將台肥貸款國民黨總統參選人韓國瑜購宅案送辦，韓國瑜（中）2日接受媒體聯訪表示，農委會依職權怎麼做他都沒意見，但不要繪聲繪影，有不法趕快移送檢調，不要等投完票後才發現烏龍一場。中央社記者董俊志攝 108年12月2日

（中央社記者程啟峰高雄2日電）農委會將台肥貸款國民黨總統參選人韓國瑜購宅案送辦，韓國瑜今天表示，農委會依職權怎麼做他都沒意見，但不要繪聲繪影，有不法趕快移送檢調，不要等投完票後才發現烏龍一場。

農委會針對「台肥公司R5無雙－日升月恆預售屋貸款案」召開記者會，提出未正式徵詢金管會、恐偽造文書等6點質疑，會後將移請台北地檢署及金管會、內政部調查偵辦。

韓國瑜上午在高雄港都電台接受專訪後對此接受媒體聯訪表示，農委會依據自己的職權該怎麼做，他都沒有意見，但是不要搞得繪聲繪影，不要等投完票後才發現又是一場烏龍。

韓國瑜又說，本案農委會及台肥領導階層認真的查辦，如有不法趕快移送檢調，「不要像澳洲烏龍間諜事件一樣搞得杯弓蛇影」，為大選增加不可測知變數。他並痛批民進黨慣用這種手法，「好像吸毒一樣已經上癮」。

針對時代力量立委黃國昌質疑韓國瑜在任立委期間，為岳家砂石事業關說、施壓牟利。韓國瑜重申，這是20、30年前的事情，呼籲黃國昌拿出證據趕快提告，否則他將告黃國昌意圖使人不當選。韓國瑜同時不滿NCC對部分媒體依據黃國昌提供的資料跟進批判他而無作為。

韓國瑜進一步指出，「NCC真的變成了髒兮兮嗎？」NCC在監督、規範管理媒體只為了執政的民進黨，還是為全民，「你們到底在幹什麼？放任部份媒體不停止的抹黑，卻不出任何聲音，不做任何動作，放任台灣媒體繼續墮落下去。」

至於高雄市副市長李四川日前會見前立法院長王金平，韓國瑜表示，黨內所有同志都是泛藍的，這些見面也好，討論也好，其實每天都在發生，很多其他人也都在安排。其實對泛藍要團結大家都憂心忡忡，這次大選是中華民國生死保衛戰，這種見面是很正常，如果未來他有機會去拜訪，各種可能促進泛藍大團結的人，他都會去做。（編輯：謝雅竹）1081202