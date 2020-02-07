鴻海納裕隆華創車電資產人才 攻台灣電動車設計

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海與裕隆將合資公司推電動車設計。市場人士透露，裕隆旗下華創車電資產、技術、人才將納入鴻海主導的合資公司，布局台灣電動車和汽車市場，顯示鴻海切入電動車設計決心。

鴻海今天宣布與裕隆簽署合作協議，未來將設立合資公司，資本總額新台幣155.76億元，鴻海以現金出資79.44億元、占股51%，裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元、占股49%，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

新合資公司將結合裕隆旗下華創車電整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務。

市場人士透露，裕隆旗下華創車電大約500到600人規模的人才庫，以及華創車電的資產和技術，將納入這家由鴻海持股51%主導的合資公司，未來不排除成為鴻海集團的子公司。

鴻海集團持續布局車用領域，先前集團切入電池材料、車用線束、車用面板、連接器、鋁加工技術、汽車伺服器系統控制、新能源車系統等領域。鴻海集團也曾投資中國電動車產業鏈。

鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密去年10月中旬，再取得日本夏普（Sharp）旗下康達智（Kantatsu）股權約26.83%，布局車用攝影鏡頭模組。

市場也傳出鴻海集團旗下富智康（FIH）設立富智捷（Mobile Drive Technology）， 鎖定5G時代行動與車用電子整合設計服務。

鴻海董事長劉揚偉去年11月在法人說明會中表示，集團看好電動車、數位醫療和機器人等三大產業市場規模發展，年複合成長率可到2成到3成以上，積極布局電動車領域。

鴻海高階主管先前指出，集團已與業界智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術深入合作，同時也是全球電動車大廠零件供應商之一。

他表示，電動化是開啟自動駕駛的第一步，自駕車科技整合涵蓋範疇非常廣，兼具機械、車輛、電子、電機、資訊、通訊等科技應用；5G、AI、loT三大科技是支撐自動駕駛的「支柱」，專業化和精細化分工也將成為產業必然的走向。

這也代表鴻海集團布局電動車的大方向，鴻海預期未來汽車製造將走向大規模整合生產，屆時傳統車廠與科技業的結合，將牽動著自動駕駛產業鏈整合。

展望車用布局，劉揚偉已明確表示，鴻海集團不會進入整車生產，主要是建立平台和相關模組，與相關客戶建立平台。

今年以來，鴻海與飛雅特克萊斯勒（FCA）、裕隆的合作方向，也都是以成立合資公司為主。鴻海與FCA合作開發及生產純電動車，以及經營車聯網業務；鴻海與裕隆合資公司，也要布局電動車和汽車設計。

劉揚偉日前表示，鴻海與飛雅特克萊斯勒合作，主要布局設計平台、零組件和供應鏈管理。此次鴻海與裕隆合作，鴻海發揮的是電子零組件製造設計能力，提供資通訊產業供應管理營運與人才，透過平台化模式進行車輛設計。

整體觀察，鴻海與車廠合作布局電動車，主要布局設計平台、零組件和供應鏈管理三大面向，與FCA合作初期布局中國大陸電動車，與裕隆合作以台灣電動車和汽車設計為主。（編輯：張良知）1090207