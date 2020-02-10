中國4大城市接連封閉管理 經濟部盤點台商受衝擊情形

（中央社記者吳柏緯台北10日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，台商在陸生產線開工日遲遲無法確定，北京、上海今天接連宣布封閉管理，台商營運雪上加霜。經濟部官員表示，已持續聯繫、盤點，掌握對台商造成的衝擊，相關資料下午將呈報部長沈榮津。

但至於是否將開會討論或擬定紓困方案，經濟部低調不予證實。

武漢肺炎疫情還沒有趨緩跡象，中國不少省、市原定今天開工的計畫都往後延，上午北京、上海宣布實行嚴格的社區封閉式管理，包括社區出入管制，居民憑證進出，外來人員及車輛登記備案等。加上日前宣布的深圳、廣州，北上深廣等一級城市全部進入封閉管理，對於在中國投資的台商而言是屋漏偏逢連夜雨。

經濟部官員指出，中國部分省市原定今天開工，但是由於疫情持續蔓延，加上各省、市的相關規定與政策都不盡相同，因此在不同地方投資的台商面臨的狀況也各有不同。

官員表示，經濟部從上週開始持續與台商保持密切聯繫，直到今天上午都還在詢問最新情形，掌握疫情對於產業供應鏈造成的衝擊情形，其中包含了鴻海與台積電等大廠。蒐集到的相關資料彙整後，將會在下午向經濟部長沈榮津報告。

該官員表示，依目前掌握的資料顯示，受到衝擊的產業類別，擴及半導體、面板、電子業、機械及零組件製造業。但他強調，這僅是產業概況，若要進一步分析上下游供應鏈的變動與影響，仍需要一些時間。

至於個別業者情形，經濟部官員說明，由於不少企業的廠區眾多，不同廠區面臨到的情形並不相同，因此仍需以業者發布的詳細數據與說明為準。（編輯：林孟汝）1090210