民生物資需求 統一味全大陸廠幾已復工

（中央社記者韓婷婷、潘羿菁台北10日電）大陸武漢肺炎疫情延燒，被迫延長春節假期，但因應民生物資必需品需求，在大陸各省市設有超過30個廠區的食品大廠統一企業表示，截至今天，絕大部份工廠均已復工。

中國大陸去年底爆發新型冠狀病毒（武漢肺炎），由於疫情快速擴散，許多省市包含一線城市的深圳、廣州在內，日前都宣布封城，今天再傳出包括北京、上海等直轄市也發佈關於進一步加強社區（村）疫情防控工作的通告，要進一步嚴格小區（村）封閉管理。讓外界對企業復工期再添擔憂。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一企業在大陸產銷布局著重精耕各省市，目前在全中國各重要城市均設有生產基地，以供應當地市場需求。非常時期工廠復工均需經地方政府審查核准，統一也配合各地方政府規定陸續提出生產復工計劃。

凃忠正表示，統一在大陸35個生產基地於春節後陸續復工中，截至今天絕大部份工廠均已復工。即便尚未復工的廠，也因春節前已提高備貨，加上鄰近工廠相互支應，目前尚無缺貨問題。

至於包括北京、上海等直轄市陸續發佈關於進一步加強社區（村）疫情防控工作的通告，要求進一步嚴格小區（村）封閉管理。凃忠正指出，人員還是可以進出，只是從更小的區域控管高風險人員進出，做好更完善的防疫工作，目前復工都按計劃進行中。

味全也表示，位於杭州的冷藏乳品、飲料廠及嬰幼兒奶粉廠，還有生產果汁、酸奶的廣州廠均已復工；至於生產果汁、酸奶、稀釋醱酵乳為主的廊坊廠則預計在2月15日復工。

另外，亞泥表示，位於上海預拌廠轉作儲運站，復工與否對營運影響不大。（編輯：林孟汝）1090210