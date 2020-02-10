更多編輯台推薦新聞：
圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質
娛樂

圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國防部：共機短暫越海峽中線 F-16升空驅離
首頁 / 證券

民生物資需求 統一味全大陸廠幾已復工

最新更新：2020/02/10 14:40

（中央社記者韓婷婷、潘羿菁台北10日電）大陸武漢肺炎疫情延燒，被迫延長春節假期，但因應民生物資必需品需求，在大陸各省市設有超過30個廠區的食品大廠統一企業表示，截至今天，絕大部份工廠均已復工。

中國大陸去年底爆發新型冠狀病毒（武漢肺炎），由於疫情快速擴散，許多省市包含一線城市的深圳、廣州在內，日前都宣布封城，今天再傳出包括北京、上海等直轄市也發佈關於進一步加強社區（村）疫情防控工作的通告，要進一步嚴格小區（村）封閉管理。讓外界對企業復工期再添擔憂。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一企業在大陸產銷布局著重精耕各省市，目前在全中國各重要城市均設有生產基地，以供應當地市場需求。非常時期工廠復工均需經地方政府審查核准，統一也配合各地方政府規定陸續提出生產復工計劃。

凃忠正表示，統一在大陸35個生產基地於春節後陸續復工中，截至今天絕大部份工廠均已復工。即便尚未復工的廠，也因春節前已提高備貨，加上鄰近工廠相互支應，目前尚無缺貨問題。

至於包括北京、上海等直轄市陸續發佈關於進一步加強社區（村）疫情防控工作的通告，要求進一步嚴格小區（村）封閉管理。凃忠正指出，人員還是可以進出，只是從更小的區域控管高風險人員進出，做好更完善的防疫工作，目前復工都按計劃進行中。

味全也表示，位於杭州的冷藏乳品、飲料廠及嬰幼兒奶粉廠，還有生產果汁、酸奶的廣州廠均已復工；至於生產果汁、酸奶、稀釋醱酵乳為主的廊坊廠則預計在2月15日復工。

另外，亞泥表示，位於上海預拌廠轉作儲運站，復工與否對營運影響不大。（編輯：林孟汝）1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報