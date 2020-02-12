武漢肺炎重創百貨業 業者：業績掉了1成

（中央社記者吳柏緯台北12日電）武漢肺炎疫情對於百貨業造成衝擊，百協秘書長詹武哲指出，疫情對於消費者信心影響很大，截至目前，百貨業平均來客數大約下降2成、業績掉了1成。

武漢肺炎的疫情持續蔓延，不少產業受到影響，仰賴購物人潮支持的百貨業首當其衝。百貨零售企業協會秘書長詹武哲受訪時坦言，疫情爆發至今，整體百貨業的來客數與業績都受到影響而下降。

詹武哲指出，武漢肺炎的疫情造成消費者恐慌，進而會避免到人多的地方活動，這種信心不足的情形，確實反應在最近百貨業的營運情形上。根據百貨協會對會員的調查結果顯示，截至目前，百貨業平均來客數大約下降2成、業績掉了1成。

對於政府未來預計推出的紓困措施，詹武哲認為，對百貨業者來說最重要的是重建信心，因為百貨業是人與人大量接觸的產業，口罩與酒精等物品需求量大，一間店平均一天需要2000片口罩。希望政府能提供百貨業者充足的口罩，藉此確保從業人員與顧客的健康、安全，當信心重新建立，對於百貨業的業者也會有正面的幫助。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃國倫）1090212