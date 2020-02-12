富邦壽展望2020 整合資源與拓展海外市場

（中央社記者劉姵呈台北12日電）富邦人壽今天公布，2019年稅後淨利新台幣264億元，每股盈餘約2.38元，較2018年成長6%；總經理陳俊伴表示，今年壽險業仍有試煉，會透過整合資源、洞察趨勢及拓展海外市場等策略求進步。

受到武漢肺炎疫情影響，富邦人壽取消今天原定春酒行程，並發布新聞稿表示，富邦壽去年初年度保費收入及總保費收入持續成長，累計2019年自結初年度保費收入達2063億元，總保費收入為5962億元，較2018年同期分別成長8%、10%。

陳俊伴說，2019年受到中美貿易戰、地緣政治動盪、低利率趨勢、監理力道加大等影響，壽險業業務發展及財務策略面臨高度挑戰；然而，他認為，挑戰也帶來契機，更是保險公司回應轉變、強化本質、展現實力的一年。

展望2020年，陳俊伴說，外在環境紛擾尚在，壽險業仍有嚴峻試煉，然而富邦壽將積極突破環境，繼續堅守保險本業價值。

人才方面，他表示，今年將整合富邦金控資源，培育人才專業成長，增加人員產能與定著率，預計今年將增員6000人。

此外，外在環境變化快速，為呼應保險應回歸保障本質，陳俊伴說，將持續洞察國際趨勢，掌握商機，並發展多元商品回歸保障本質；身為規模龐大的壽險公司之一，富邦也更重視企業責任，倡議全民健康生活。

海外市場發展部分，陳俊伴指出，韓國子公司富邦現代人壽向來積極強化商品開發、通路策略及退休金市場經營，公司業務穩健成長；越南子公司也著眼於建立精實業務部隊以擴大業務規模，並拓展多元通路。

至於富邦壽香港子公司，因為受到政治及低利率因素影響較大，他表示，2020年將結合富邦集團資源，共同開發幫助在地客戶達到資產累積與個人保障，並持續發展銀保與經紀人通路，擴大銷售動態。（編輯：張均懋）1090212