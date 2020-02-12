MSCI季度調整 法人估台股權重持平

（中央社記者張良知台北12日電）明晟（MSCI）指數編纂公司季度調整將於台北時間13日凌晨公布結果，法人研究部根據去年第4季台股表現、個股自由流通率與市值排名變動，推估台股權重可能持平，矽力-KY有機會納入MSCI成分股。

統一投顧指出，MSCI已公布至今年1月31日止的權重變化，回顧2月初新興國家股市的表現，以澳洲及俄羅斯股市表現最佳，上證指數及香港國企指數相對最弱。MSCI台灣指數下跌1.3%，位居中段且優於MSCI中國指數、MSCI新興市場指數的表現，加上今年無A股納入因子調整干擾，研判台股權重可能持平，無太大調整。

此外，回顧2019年第4季個股表現，市場排名居前85名、自由流通比率(Free Floating)高、且尚未納入MSCI成分股的個股，包括矽力-KY、旺宏、致茂、欣興、旭隼。考量MSCI於本季度調整機率相對偏低，估計僅矽力-KY入選機會較高。

至於股價及市值去年大幅提升的裕日車，因自由流通比率僅7.3%，仍屬於偏低水準，法人預估此次入選成分股的機會仍低；而市值排名下滑及外資持股比率相對偏低的潤泰全，法人認為需提防有被移出成分股名單的風險。（編輯：張均懋）1090212