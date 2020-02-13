助攻台電智慧電表 遠傳建置24萬通訊模組

（中央社記者江明晏台北13日電）支持政府智慧電網，遠傳繼先前協助台電建置智慧型電表資料管理系統（MDMS）後，今年啟動6縣市部份地區，合計約24萬戶AMI智慧電表的通訊模組建置，預計2021年上半年完工。

遠傳電信繼先前協助台電建置智慧型電表資料管理系統（MDMS）後，今年啟動涵蓋台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣（馬祖）等6縣市部份地區，合計共約24萬戶AMI智慧電表的通訊模組建置，預計於2021年上半年完工。

智慧電表可自動回傳用電數據至台電的MDMS，免去人工抄表節省人力，並可供台電遠端讀取用電資料，了解各時段用電資料，用於推廣時間電價，以抑低尖峰用電、達到電網平衡；若發生停電，電表能在停電瞬間發送回報訊息，提升查修效率。

遠傳電信於2018年9月取得台電MDMS智慧型電表資料管理系統標案，可接收全台AMI智慧電表回傳的用電數據，去年底再取得本次AMI智慧電表通訊模組建置案。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信團隊打造的智慧能源管理平台，運用廣域傳輸的NB-IoT物聯網科技，搭配監測設備建置，透過數據紀錄能提供遠端監控、緊急示警，並結合大數據分析與人工智慧應用，能協助政府落實智慧三表（水表、電表、瓦斯表）建置，加強資源有效運用，達成能源管理智慧化目標。

遠傳電信表示，這24萬戶為低壓住商智慧電表，由於住宅與商業用電戶的電表常設置於室內、甚至地下室，遠傳透過4.5G網路搭配其他兩項通訊技術，克服訊號傳輸死角。

此外，遠傳電信積極發展能源管理技術，去年與國家實驗研究院合作，於台灣重點綠能科技示範場域「沙崙智慧綠能科學城」建造具備資源控管、環境調節、需量管理、綠電整合功能的智慧能源管理平台。（編輯：林孟汝）1090213