武漢肺炎疫情 賴正鎰：影響景氣或房地產有限

（中央社記者郝雪卿台中13日電）兼任中華民國全國商業總會理事長的鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，台灣防疫做得不錯，武漢肺炎疫情控制得很好，影響景氣及房地產有限。

賴正鎰在新春記者會表示，他對台灣防疫措施有信心，而大台中地區是台商大本營，只要資金返台布局，加快投資腳步，高內需消費將推升房地產表現，增加政府稅收與就業機會。

他說，這波疫情影響觀光旅遊業、百貨公司與餐飲業等較大，建議政府可減免相關稅捐，而旅行社業者受災最嚴重，建議政府給予救助或優惠貸款，尤其是中小企業更需政府協助度過難關。

至於今年台中市房地產市場，賴正鎰表示，據統計去年總推案量突破新台幣2800億元，推測今年將維持「量增、價揚」格局，尤其今年14期重劃區將配地，屆時新推案平均開案價可能突破每坪40萬元，遠超過當年7期重劃區，今年台中熱門區是北屯區。

至於台中較受歡迎的房市產品，據鄉林不動產研究室分析，因應少子化，目前市場預售案仍以30坪以下2房小坪數產品去化最快，交易熱門區域前5名依序為北屯、西屯區、南屯區、北區及太平區。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李明宗）1090213