金融監理沙盒新增1件申請 擬轉業務試辦

（中央社記者劉姵呈台北13日電）金管會今天公布，自去年開放金融業與科技業監理沙盒實驗，累計至今已受理13件申請案，其中，今年截至目前僅新增1件銀行業者的申請案，目前正與銀行局討論，擬轉為業務試辦。

金管會綜合規劃處處長林志吉今天公布，至今天為止，沙盒創新實驗申請案共受理13件，其中已核准的有7件，駁回2件，自行撤件的有1件，其餘3件仍在審查中，包含1件為今年初申請的銀行業者，可能會轉為業務試辦，還有1件為櫻桃支付，另1件則是金融科技業者。

另外，輔導中的還有28件，其中有2件為銀行與證券公司提出，都是要申請行動身分認證，林志吉表示，目前也有意輔導這2家業者，轉為申請業務試辦。

金融業者表示，業務試辦與監理沙盒相較之下，具有彈性、程序簡單、不涉及到法律修正、沒有排他性等優點，因此效率上可以大幅提升。若照今年僅新增1件申請案擬轉為試辦方式來看，今年沙盒案件增加數，恐會不如去年。

統計金管會目前已核准的沙盒實驗案共有7件，包括凱基銀行與中華電信合作「手機門號辦貸款或信用卡」，林志吉說，去年8月已出沙盒，銀行公會正在修正銀行業辦理電子銀行業務安控作業標準，未來所有銀行都可適用。

另外，還有國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀行與台新銀行合作的「跨行轉帳交易技術」、遠東商銀Bankee與好好投資合作的「新型態網路基金交換平台-FundSwap」、群益證券與群益投信的「基金T+0申贖技術」以及2家實驗外籍移工的小額跨境匯款。

林志吉指出，外籍移工的小額跨境匯款沙盒案在今年5月就會實驗期滿，金管會已研擬電支條例，增列跨境小額匯款的有限執照法律依據，要再等送行政院。

為因應快速發展的金融科技趨勢，金融監督管理委員會於2018年開放監理沙盒（Regulatory Sandbox）實驗，在風險可控制範圍內，及免取得相關證照、修法的情況下，提供金融業者與非金融業在一定期間內，測試自己的創新產品或服務在金融市場運作的可行性。（編輯：黃國倫）1090213