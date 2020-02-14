房地合一稅飆高 2019稅收年增逾倍

（中央社記者潘智義台北14日電）信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天表示，受惠中南部房地產增值，2019年個人的房地合一稅收大幅成長到60.5億元，較2018年的27.9億元大增117%。

曾敬德指出，隨著房市觸底復甦，房地合一稅收也同步大幅飆升，反映購屋人在房地合一上路之後的買賣案件，符合課稅條件的個案有些都有增值獲利，若以區域狀況來看，稅收最多的是台中市，其次是高雄市。

他解釋，去年有些中南部民眾買預售屋，完工交屋後出售，每坪可能就賺個2、3萬元，這些都是增值稅的來源。

他指出，另外，房地合一稅上路時間為2016年1月1日，而2019年若繳納房地合一稅，多是2016年以後取得的房屋或土地又轉手出售，扣除相關成本還有獲利的交易，除了一般交易獲利外，可能有部分民眾不清楚房地合一的相關規定，如誤用贈與等方式節稅，都會導致日後出售時產生可觀的房地合一稅負。

信義房屋引用財政部統計資料顯示，2017年全國房地合一個人稅收為11.9億元，2018年增加到27.9億元，2019年更增加到60.5億元，六都納稅王則是台中市，連續3年都是房地合一稅繳納最多的區域，主因台中市房市仍呈現走揚趨勢，包括土地或者不動產交易在這兩三年內的短期轉手，獲利被課徵房地合一稅負。

2019年房地合一個人稅收第2高的是高雄市，高雄市近年房市上揚，2019年房地合一稅收高達9.7億元，反觀房價水準最高的台北市，房地合一稅收在六都中排名末段班，為5.9億元，甚至比台南市還低迷，主因台北市雖然房價止跌回穩，但與中南部房市活絡的交易表現來看，短期內的上漲空間有限，且可能買方多自用，並沒有短期買賣的動機。（編輯：楊玫寧）1090214